普京说俄将通过铁路向乌东部提供人道援助

哈通社阿斯塔纳8月30日电，据新华网报道，俄罗斯总统普京２９日说，根据乌克兰总统波罗申科的建议，俄方将通过铁路向乌东部地区提供人道主义援助物资。

普京当天接受俄"第一频道"电视公司采访时说，他本月２６日在白俄罗斯首都明斯克与波罗申科举行会面，"我们就俄通过铁路向乌东部居民提供人道主义援助达成共识"。普京表示，希望他与波罗申科达成的这一共识能够得到落实。 普京说，应该向乌克兰东部武装冲突地区的居民提供人道主义援助，波罗申科对俄方所作的努力表示理解。普京表示，他认为波罗申科是可以进行对话的伙伴。 俄罗斯人道主义车队本月２２日进入乌克兰境内，为乌东部送去首批援助物资，车队在完成运送任务后于２３日返回俄境内。俄方２４日向乌外交部发去照会，表示准备向乌东部提供第二批人道主义援助物资。乌外交部２７日在给俄方的回复中原则同意俄方计划，同时就第二批援助提出一些建议。考虑到乌方建议，俄方２８日再次向乌外交部发去照会，希望乌方能接受第二份照会中的内容，使救援物资尽快启运。 乌克兰当局和西方国家一直反对俄罗斯向乌东南部地区提供人道主义援助物资，担心俄可能借机"入侵乌克兰"，但俄方坚决否认这种说法。