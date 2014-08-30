普京称俄将加强核威慑 随时准备击退任何侵略

哈通社阿斯塔纳8月30日电，据中新社报道，俄罗斯总统普京29日在"2014年塞利格全俄青年论坛"上表示，俄希望远离大规模冲突，但必须随时准备击退任何侵略。他称俄是核大国之一，将继续加强核威慑以确保安全。

按照惯例，普京当天在塞利格青年论坛回答了与会者的提问。一位来自新西伯利亚国立师范大学的代表提出一个"尖锐"问题："在过去的两年中，俄罗斯为一些具有重大历史意义的事件举行庆祝活动，纪念国家在这些事件中作出的重大选择，比如1612年(注：俄与波兰战争)、1812年(注：俄法战争)、1914年(注：一战、第11次俄土战争)"，提问者意味深长地说："也许不是什么秘密，历史往往会重演"。 普京回应道，必须基于历史记忆和经验着眼于未来，"因此我可以立刻回答你：俄罗斯希望远离任何大规模冲突，我们不愿冲突，也不打算这样做"，普京称，"当然，我们必须随时准备击退任何针对俄罗斯的侵略"。 普京提醒"俄罗斯的伙伴们"，"无论在自己国家处于什么状况，无论在坚持什么国际政治见解的时候，都要明白，最好不要‘趟浑水'，不要跟俄罗斯发生可能的军事冲突"，"所幸今天还没有任何(国家)想与俄罗斯发生大规模冲突"。

"我想提醒一句，俄罗斯是最强的核大国之一，这不是危言耸听，而是事实"，普京说，俄罗斯将继续加强核威慑力，并推动武器装备系统现代化，使之更高效。这不是为了制造威胁，而是为了确保本国安全，以利于国家实施其经济和社会发展计划。