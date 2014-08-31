灵长动物实验证实埃博拉新药有效

哈通社阿斯塔纳电，据新华网援引英国《自然》杂志网站29日登载的一份研究报告说，在动物实验中，试验性药物ZMapp将感染埃博拉病毒的18只恒河猴全部治愈。不过，实验中使用的毒株与当前在西非肆虐的埃博拉病毒毒株并非同一种。

加拿大公共卫生局等机构的科研人员与美国同行报告说，由于缺乏可用疫苗，感染埃博拉病毒后的治疗显得更为重要。迄今为止的研究显示，使用单克隆抗体治疗此类病毒效果最好，目前的药物研发多集中于尝试不同抗体组合以达到更佳效果。美国马普生物制药公司研发的ZMapp就是这类药物，它将3种单克隆抗体组合在一起抗击病毒。 为验证ZMapp对灵长类动物的效果，研究人员在实验中先使21只恒河猴感染埃博拉病毒，然后将它们分为4组。前3组分别在感染后第三、第四和第五天开始服用ZMapp，每3天服用1剂，共服3剂。第四组3只恒河猴不接受药物治疗。 研究人员发现，接受药物治疗的猴子，其症状逐渐好转，即使在感染后第五天才开始服药，其发生的出血、皮疹和肝酶升高等症状也都有明显好转并最终康复。未接受治疗的3只猴子则在感染后第八天全部死亡。 参与研究的加拿大公共卫生局研究员加里•科宾杰说，此前的抗体组合类药物基本都需要在出现症状前服用才能见效，而动物实验显示，新药ZMapp在感染病毒5天后仍能起效，这一结果超出了科研人员的期望。 虽然此次实验使用的毒株与引发西非埃博拉疫情的毒株并非同一种，但研究人员将这两种毒株进行直接对比后认为，ZMapp对后一种毒株的复制应同样具有抑制作用。他们表示，此前两名美国埃博拉患者服用这种试验性药物后康复，也支持了这一判断。 研究人员同时指出，与其他药物一样，这种新药也有局限性。比如，患者主要器官受损过于严重时，药物很难再挽救生命。此前利比里亚和西班牙各有一名重症患者服用这种药物后仍然死亡。目前，研究人员希望尽快展开人体试验，以进一步验证新药的有效性。