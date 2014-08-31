加州一大学教授是犯罪团伙头子

哈通社阿斯塔纳8月31日电，据大纪元网站消息，白天，他是一位受人尊敬的终身教授，学生和大学同事们都对他评价很高。晚上，他是一个贩毒、携带枪支的犯罪头子，带领着一个叫「魔鬼圣徒」的贩毒团伙。 这个听起来好像是好莱坞编剧的作品，可是是一个真实的故事。故事的主角就是加州州立圣贝纳迪诺大学的教授Stephen Kinzey。

据《每日邮报》8月27日报导，加州警方突袭了加州一个高档住宅区，把Stephen Kinzey教授逮捕归桉。警方发现他拥有超过一磅重的冰毒、手枪、步枪、猎枪、指节铜套、防弹衣、现金和纳粹党卫军的徽章。Kinzey教授在黑社会的名字叫 「Skinz」。

《每日邮报》说，这样的情节跟美剧《绝命毒师》的剧情很相似。《绝命毒师》讲的是一名高中化学老师，得知自己身患绝症后铤而走险，利用自己的学识研製毒品，然后自销，从此走向了罪恶的深渊。 三天前，Kinzey的毒品帝国「总部」被警察突袭后，他随后被捕。 他的被捕震惊了整个校园，在加州州立圣贝纳迪诺大学，48岁的 Kinzey教授人体运动科学，广受尊敬。他的学生、同事和邻居都表示不可思议。 一个邻居回忆说Kinzey「看起来是一个温和的、友好的人。」人们难以理解他的「双面生活」，他一方面是成功的、给社会做贡献的公民，而另一方面则是犯罪头目。 据说，当警察发现这个作恶多端的Skinz居然是拥有博士学位、并在加州州立大学多个学术委员会担任职务的教授Kinzey时，也难以相信。 据悉，当地警方跟FBI合作，窃听了Kinzey 的手机，并暗中监视了几个月后，终于确定了他的犯罪事实。他购买一磅重的大块冰毒，然后分成几盎司的小份，中间毒贩再把这些毒品分给街头的小毒贩，他们一般在距离洛杉矶以东60英里的圣贝纳迪诺地区活动。