波兰总理将接任欧洲理事会主席 范龙佩将卸任

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，现任欧洲理事会主席范龙佩8月30日晚通过"推特"在第一时间向外界披露：波兰总理图斯克将于12月1日出任新一届欧洲理事会主席，意大利外长莫盖里尼将于11月1日出任新一届欧盟委员会外交和安全政策高级代表。

英语说得磕磕绊绊、法语一丁点不会的图斯克当晚用波兰语致辞，简单描述了自己当选后的感想。不过他强调，12月上任之时，他百分之百会做好准备说英语。 英语流利的莫盖里尼在当选之后承认"挑战巨大"。她说："欧洲遍地都存在危机，乌克兰，还有伊拉克、叙利亚，乃至利比亚。" 现任欧洲理事会主席范龙佩当晚特地将一束鲜花献给了他的继任者，并给予图斯克相当高的评价。范龙佩说，57岁的图斯克坚定且自信，他帮助波兰摆脱了经济危机的影响，保持稳定的经济增长。 范龙佩指出："悬念揭晓，新的欧盟领导团队基本组成。摆在新团队面前有三个重要的挑战，分别是：停滞不前的欧洲经济，乌克兰危机以及英国在欧盟中的位置。" 欧盟委员会外交和安全政策高级代表阿什顿在第一时间向继任者莫盖里尼表示祝贺，希望她在未来五年的任期内取得成功。 本次欧盟特别峰会之前，欧盟各成员国领导人对莫盖里尼的分歧最大。一来，41岁的莫盖里尼外交履历尚欠，今年2月才出任意大利外长；二来，她对俄罗斯的态度偏软。但是意大利总理伦齐力排众议说服了其他领导人，将莫盖里尼推上了欧盟"外长"的重要位置。 值得关注的是，欧盟特别峰会当晚确认的两位"新人"在对待俄罗斯的态度上差别迥异。图斯克以对莫斯科强硬而著称，莫盖里尼则一直被外界认为对克里姆林偏软。 根据欧盟的规定，欧洲理事会主席的任期为两年半，可连任一届。图斯克首个任期将于2016年5月31日到期。欧盟委员会外交和安全政策高级代表的任期为五年，莫盖里尼的任期至2019年10月31日。