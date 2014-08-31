俄罗斯议长：欧盟感情用事听命美国

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，继欧盟召开布鲁塞尔紧急峰会决定向俄罗斯提出升级制裁一周期限的最后通牒之后，俄国议会下院杜马的议长谢尔盖•纳里什金在接受"今日俄罗斯"电视台采访时表示，这其实是欧盟听命于美国的感情用事之举，对解决问题毫无帮助，而且真正受害的也不是俄国。

此前，欧盟理事会主席范龙佩表示，欧盟在布鲁塞尔举行的峰会上决定准备对俄罗斯展开新一轮升级制裁；他还警告说，俄罗斯必须在一周时间内改变乌克兰局势，否则将面临新一轮制裁。 列席峰会的乌克兰总统波罗申科则警告说，乌克兰已经走到与俄罗斯爆发全面战争的边缘。 美国白宫国家安全事务发言人海登则对欧盟理事会准备升级制裁的决定表示欢迎与支持。 俄方反应 俄罗斯议会下院"杜马"议长纳里什金在接受"今日俄罗斯"电视台访问时表示，一贯以民主和自主自诩的欧盟如今明显完全"听命于美国"，而且所谓升级制裁的决定也完全是对解决危机毫无意义的"感情用事之举"。 纳里什金说："我们的欧盟伙伴国总是说在乌克兰危机这种极端复杂的问题上，应该多听听俄国方面意见，特别是俄国议员们的意见，而他们所采取的制裁措施却多是切断这些交流渠道。" 纳里什金还表示，美国和欧盟希望制裁能够"孤立"俄国的目的是达不到的，而禁止俄罗斯议员和政客的声音出现在西方媒体上只能造成西方民众"被一面之词误导"。 在经济制裁方面，纳里什金也指出，仅是俄罗斯的农贸产品禁运一项反制裁就至少让法国农民2014年最后一季度损失超过10亿欧元。 他还说，波兰在对俄罗斯飞机实行禁飞措施同时也应该考虑到今后为双边关系破坏负责的问题。 纳里什金说，俄罗斯方面如今并没有全面开始反制裁，而只是宣布农贸产品禁运一项措施，希望能促使欧盟国家变得更加"现实一点"。 乌东战局 迄今为止，俄罗斯一直矢口否认西方国家所指称的有关俄国正规部队已经越境进入乌克兰作战的说法。 西方领导人说，有明确证据显示，拥有重武器的俄罗斯军事单位正在乌克兰境内作战。 近日，乌克兰东部亲俄武装在顿涅茨克和卢甘斯克等地与乌克兰政府军的激战中取得进展，迫使政府军后撤。 自乌克兰内战开始以来，已有逾2600人死于战火。乌克兰内战在俄罗斯四月吞并克里米亚半岛后爆发。