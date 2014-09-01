专家预测：骑士东部登顶 马刺西部夺冠

哈通社阿斯塔纳9月1日电，据美国媒体ESPN日前推出了NBA新赛季东、西部冠军预测。在专家们选出的五支东部球队中，迎回勒布朗∙詹姆斯的克里夫兰骑士成为最大热门，所得票数甚至比其它四支球队总和还多；在西部，专家们只看好马刺、雷霆、快船三强，多数人预测圣安东尼奥马刺将连续第三年夺得西部冠军。

东部冠军预测 骑士高票当选 新赛季东部，当今NBA第一人勒布朗∙詹姆斯回归克里夫兰骑士，旋即又从森林狼那里交易得到凯文∙勒夫，再加上凯裡∙欧文，骑士新「三巨头」的实力让球迷对他们新赛季的表现充满期待。人们普遍认为，骑士队的新「三巨头」比当年热火「三巨头」更好、更年轻，因此上升空间更大。上赛季，骑士队常规赛仅取得33场胜利，新赛季ESPN预测他们将迎来一个大翻身，常规赛能取得56胜。骑士队共获得了专家们的242高票，被认为最有可能问鼎2014∙15赛季东部冠军球队。 骑士队在东部最大竞争对手是芝加哥公牛队。这支以防守着称的球队得到171票，是东部第二热门。当家球星德里克∙罗斯回归，只要他的膝盖足够健康；再加上保罗∙加索尔的加盟，无疑让公牛的实力上升了一个档次。上赛季罗斯因伤只打了10场球，结果公牛队取得48胜。新赛季，骑士新三巨头刚刚组建，他们能否打败已成体系的公牛，还是一个未知数。ESPN预测拥有罗斯的公牛队能够取得54胜。 华盛顿奇才又磨合了一个赛季，相较以前更具经验，再加上经验丰富的保罗∙皮尔斯相助，使得他们即便拿不到东部冠军，但也至少具有东部前三的实力。奇才队得到28票，在预测榜中排在第三位。上赛季常规赛，奇才队取得了44胜，新赛季估计他们能够拿到47胜。 虽然失去了詹姆斯，迈阿密热火队或许很难卫冕东部冠军，但他们的整体竞争力并没有减退太多。总经理帕特∙莱利补强了罗尔∙邓、约甚∙麦克罗伯茨和丹尼∙格兰杰等人，再加上德维恩∙韦德和克里斯∙波什两大巨星续约，让迈阿密人仍然具备在东部挑战任何对手的实力。新赛季，他们同样不可小觑。在此次预测中，热火队以19票排在第四。 位列预测榜第五位的是多伦多猛龙队，他们得到18票。在东部，猛龙是最具阵容深度的球队之一，再加上去年季后赛的历练，让他们获得专家和球迷们的看好。新赛季，猛龙应该可以排名东部前五的位置。

西部三强鼎立 马刺力争三连冠 由于上赛季排在西部第四位的火箭队，新赛季整体实力大幅下降，以及开拓者、勇士和小牛等球队还难成气候，所以ESPN预测2014/15赛季西部冠军将在马刺、雷霆和快船这三支球队中产生。 西部得票数最多的是圣安东尼奥马刺，232票，预计他们能拿到57胜。作为卫冕冠军，马刺队的体系令人称道，他们是一支依靠整体打球的球队。在名帅波波维奇带领下，球队近几年阵容一直非常稳定。专家们看好马刺能够连续第三年赢得西部冠军，唯一让人担心的是蒂姆∙邓肯和马努∙吉诺比利等老将的身体状况。虽然每个赛季，人们都认为马刺已经老了，但他们仍然能够横扫对手，获得上赛季总冠军，现在他们理应得到更多的尊重。对蒂姆∙邓肯来说，他职业生涯缺少的可能只差成功卫冕的经历了。如果马刺延续上赛季健康状况的话，他们确实很具有竞争力。 相比马刺，俄克拉荷马雷霆队是依靠超级巨星和天赋的球队。他们得到159票，排在西部第二位。如果雷霆球员保持健康的话，他们将是新赛季总冠军的有力争夺者。杜兰特的时代已经到来。为了保持健康，他退出美国男篮，这有利于他得到更好的休息。上赛季季后赛，杜兰特的表现难言出色，下赛季他有了再次证明自己的机会。ESPN预测，雷霆能拿到59胜，打进西部决赛。 洛杉矶快船新赛季将迎来了全新的时代。前老板唐纳德∙斯特林因为种族歧视丑闻离任，鲍尔默成为了球队新老板。专家们认为，快船队主帅道格∙裡弗斯的执教能力毋庸置疑；如果佈雷克∙格裡芬能打出联盟前三球员水准的话，他们将变成一支非常可怕的球队，很有希望出现在明年6月的总决赛中。快船队最终得到89票，位列西部榜单第三位。ESPN预测，快船队新赛季常规赛将取得56胜，比上赛季少胜一场。

消息来源：大纪元网站