朝鲜态度不变 韩国不解除制裁

哈通社阿斯塔纳电，据中央社消息，韩国统一部发言人林丙哲今天在记者会上表示，韩国政府採取的 "5‧24措施"（对朝鲜制裁），由于朝鲜迄今态度毫无变化，因此，韩国的立场也没有任何改变。

韩国联合新闻通讯社引述林丙哲强调，韩国政府一贯坚持，在朝鲜採取韩国国民能够接受的负责任的措施之前，韩国将继续坚持"5‧24措施"。

有报导指出，在李明博政府时期的南朝鲜密会中，朝鲜有意就"天安舰事件"向韩国道歉。对此，林丙哲表示，"朝鲜曾表示深感遗憾"的说法并未能证实，这种立场应当公开表明才有效。

报导指出，然而在朝鲜未公开道歉情况下，就有分析称，韩国政府已经逐步放宽"5‧24措施"。自从韩国总统朴槿惠3月发表"德勒斯登构想"之后，韩国对朝鲜的人道主义援助，以及南朝鲜间学术、文化、宗教等非政治层面的交流十分活跃，似乎除了在经济领域外"5‧24措施"已经开始悄然"解冻"。

另外，韩国于8月11日向朝鲜提议举行朴槿惠执政以来的第2次高层会谈，协商分隔于南朝鲜两地的离散家属重逢等南朝鲜共同关切的问题。但由于朝鲜一直未回应，离散家属中秋节团聚已不太可能实现。