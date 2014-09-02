乌克兰期待北约提供军事技术援助

哈通社阿斯塔纳9月1日电,俄新网报道, 乌克兰驻英国代理大使安德烈•库兹缅科表示，乌克兰需要北约提供军事技术援助。库兹缅科周一接受天空电视台采访时说："乌克兰需要军事技术援助。我们寄希望于即将在威尔士举行的北约峰会，以巩固我们在这一领域的合作关系。目前，我们得到的是非杀伤性武器和装备。谈判还在继续。"

他表示，西方应该加强对俄罗斯多个领域的制裁力度，如银行、经济和石油天然气领域。 他还说："但对于乌克兰来说，在加强防御方面得到帮助也同样重要。我们需要在军事技术方面的合作，以加强防御能力。我们在打仗。" 在被问及加入北约的必要性时，库兹缅科表示，目前乌克兰社会在讨论此事。 他还说："我们在探讨这个问题。我们要看一看这有多大的必要性以及将采取哪些决策。" 对待乌克兰加入北约问题的态度反映了乌克兰东部和西部地区的分歧：东部倾向于俄罗斯，将这种可能性视作威胁，而西部地区则认为融入欧洲大西洋空间是一个机会。乌克兰第三任总统维克托•尤先科（2005-2010）采取加入北约的方针，但他的继任者维克托•亚努科维奇（2010-2014）用法律确立了乌克兰不结盟的地位。乌克兰政府此前表示，乌克兰加入北约的问题不存在，因为社会上对此问题没有共识。8月29日，乌克兰政府向议会提交取消乌克兰不结盟地位和恢复加入北约方针的法律。北约多次发表声明称，并不存在乌克兰加入北约的问题。2008年乌克兰加入北约"成员国行动计划"的申请未被接受。