吉尔吉斯斯坦总理：我们见证的是丝绸之路的复兴

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据亚心网报道，"我们很高兴第四次参加中国-亚欧博览会。"9月1日上午，吉尔吉斯斯坦总理奥托尔巴耶夫在中国新疆乌鲁木齐市接受当地记者专访时表示。

评亚欧博览会：推动伙伴关系建立 记者：吉尔吉斯斯坦第四次参加中国-亚欧博览会了，在您眼里，中国-亚欧博览会是一个什么样的经贸平台？ 奥托尔巴耶夫：参加中国-亚欧博览会，我们见证的是丝绸之路的复兴，而且我们也是这条丝绸之路复兴的直接参与者。在几千年的时间里，它曾经用经贸、文化和政治外交纽带把东西方、吉尔吉斯斯坦和中国连接起来。在当代全球化的趋势下，我们面临着一个非常重要的任务就是我们如何来发展我们各自的国家，我们必须要走出一条共同的能源和交通之路。我们认为今天的中亚是最有前景的发展区域之一，因为通过建立丝绸之路经济带，这个进程会有38亿人来参加。 谈经贸合作：俄白哈关税同盟扫清壁垒 记者：今年亚欧博览会，吉尔吉斯斯坦会呈现哪些亮点？ 奥托尔巴耶夫：吉尔吉斯斯坦正在建立一个开放的国家。我们已经有相关的法律基础来吸引外国投资，我们有自由的贸易和货币监管制度，我们是世贸组织的成员国，这些都有利于自由贸易。吉尔吉斯斯坦有着一系列的自然资源，有很多的水利资源，但是最关键的是我们有勤劳的人民，他们愿意参与丝绸之路经济带的建立。 在这个意义上，我们愿意进行透明的合作，并且邀请投资商到我们国家来经营。目前，全球化进程也包括丝绸之路经济带的建设，我们必须要发展交通和能源，吉尔吉斯斯坦支持这些发展方向。我们完全可以成为东西方之间贸易交流的一个中转地。在中国政府的支持下，我们正在建设两个非常重要的公路口岸，它们会为进一步发展贸易创造条件。我们还要建立能源通道，我们要成为一个21世纪真正有效的公路过境国。 我们将加入海关联盟，在今年年底之前，我们会履行必要的程序，就不会有海关的壁垒。会有俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯非常大的市场，这也会成为改善我们国家投资环境的一个非常重要的有利条件。 看广阔前景：有机环保农作物先行 记者：上个月，新疆兵团现代农业展示中心落户吉尔吉斯斯坦比什凯克，在农业领域双方还有哪些合作空间？ 奥托尔巴耶夫：已经建成的现代农业展示中心，将成为吉尔吉斯斯坦重要的农业技术培训中心、良种培育中心和节水灌溉设备生产加工中心，帮助吉尔吉斯斯坦提高农业生产水平。 我们和中国新疆在农业方面有很大的合作前景。我们欢迎中国的投资商前往吉尔吉斯斯坦进行投资开发农业。尤其是有机环保农作物。为了更好地服务于吉尔吉斯斯坦市场和中国境内的销售。中国的商人可以将在吉国生产的农作物出口到中国来销售。 去吉国旅游：免签尚待推进 记者：去年第九届中国新疆国际旅游节上，吉尔吉斯斯坦有关部门正在与中国6家旅行社展开积极对话，对中国游客赴吉尔吉斯斯坦旅游免签一事展开磋商，目前旅游免签事宜进展如何？ 奥托尔巴耶夫：有了签证支持，中国游客赴吉尔吉斯斯坦旅游将非常便利。现在双方旅游合作还处在初始阶段，前段时间还和贵方的优质旅游企业签署了旅游协议，因此，我对未来两国旅游市场合作保持乐观。我们国家每年接待国外游客300万人左右，遗憾的是，中国游客还不是很多，我们希望在未来加强发展这一领域的合作。 经济带构想下：中吉合作存在三大机遇 记者：中吉两国将如何在"新丝绸之路经济带"的战略构想下实现互联互通？ 奥托尔巴耶夫：吉尔吉斯斯坦和中国是邻国，两国的人民已经几千年毗邻而居。关于双方经济合作最明显的机遇，我们觉得是三个方面：一是能源，再一个是交通，还有一个是贸易。我希望博览会这个平台能够让我们大大扩展合作领域，积极开展相互投资合作，利用地区一体化的机制，保证我们共同的可持续发展。 中吉两国的接触不应仅限于国家政府层面，各企业商会等也应加强合作与交流。除此之外，发展人文领域的合作也很重要，如很多的吉尔吉斯年轻人原意去学习汉语，此外演员演出、运动员等方面的交流也很重要。