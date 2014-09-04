俄气石油公司将试用卢布和人民币进行交易

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据透视俄罗斯网站援引俄罗斯《生意人报》报道，俄天然气工业公司所属石油公司（俄气石油公司）已签署可用卢布结算的8万吨原油销售合同。该公司用ESPO管道出口的部分原油可能以人民币结算。该报称，其他一些俄罗斯公司也在考虑放弃美元结算，但目前还只是可能性的宣示，而不是向替代货币的实际过渡。

首单卢布结算原油出口合同已签署

据市场人士透露，俄气石油公司一开始可能对其从诺沃波尔托夫油田出口到欧洲的一批8万吨原油用卢布进行结算。"合同的基本货币是美元，但以卢布支付是合同规定的选项，可由公司酌情选用。"一位消息人士介绍说。

《生意人报》称，西方发出制裁威胁后，俄政府及市场参与者就开始积极讨论能源出口改用卢布结算的可能。如部分放弃美元结算，俄可利用贸易结算多元化进一步降低自己的外汇风险。中国正在积极推动人民币成为国际储蓄货币，有些专家甚至不排除在人民币实现完全可兑换之前实际成为储蓄货币的可能性。俄罗斯与中国的补充协议可以进一步推动人民币加速成为全球储备货币。人民币已被用于中国与某些亚洲国家间的结算，俄罗斯在向中国供气时则可能获得人民币付款，然后将其转换成卢布。同样，俄方也可以用人民币购买中国的商品和服务。不过，该报强调说，到目前为止，还没有一家俄罗斯公司宣布执行以卢布结算的新出口合同。

诺沃波尔托夫油田的原油出口合同是八月中旬签订的。俄气石油公司的人士指出，这是从该油田海运出口的第一单原油，将于九月份用两艘油轮运到欧洲。与此同时，俄气石油公司可能不光切换到卢布结算。消息人士称，公司签订了经ESPO（东西伯利亚-太平洋石油管道）出口原油的现货合同，将以人民币进行结算。但该公司拒绝对此进行评论。俄气石油公司总经理亚历山大•久科夫（Aleksandr Dyukov）今年四月接受《公报》记者采访时曾表示，公司正在研究将出口合同从美国转换到欧元的可能性，并且"95%的客户对此表示同意"。他说，用欧元结算应成为美国因克里米亚加入俄罗斯而推出新制裁措施时的备用方案。 西方制裁迫使俄必须做出选择

西方制裁迫使俄必须做出选择

担任俄能源委员会执行秘书的俄罗斯石油公司总裁伊戈尔•谢钦七月份承认，西方的金融制裁已给公司造成困难。他警告说，如欧盟和美国扩大限制措施，将会出现"无法同客户进行任何美元结算"的可能性。当时，正在中国进行访问的俄总统办公厅主任谢•伊万诺夫宣布，中俄之间可利用本币相互结算，但不是立即施行。他说："这几乎相当于一下子拒绝Visa和MasterCard公司的服务，转而使用本国支付系统。我们正为此而努力，但无法在一年内做到。"