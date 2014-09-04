"熊孩子险"、”防小三险“中国保险企业花样层出不穷

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，您的孩子是不是爱发脾气、乱砸东西？赶紧去买"熊孩子险"，同样还可购买蜜月意外怀孕险、世界杯遗憾险 、火锅烫伤险和雾霾险等。中国的保险企业为了招揽生意可谓花样百出。

这些险种也许很是奇葩，但中国的保险公司正在借助此类别出心裁的方式招揽生意。中国保险市场增长停滞，渗透率大约只有3%，是全球平均水平的一半，与10年前相比几无变化。根据慕尼黑再保险和瑞士再保险的数据，中国保险市场一年的保费收入不到2,780亿美元，远低于美国的1.3万亿美元，甚至赶不上英国的3,300亿美元。 "这是赢得消费者、接触新客户的一种方式，"麦肯锡大中华区金融机构部门负责人倪以理说。"基本上是营销手段。" 虽然大多数此类险种属于短期促销行为，但由此却可以一窥中国民众的日常担忧，譬如婚姻和孩子。 平安保险曾推出过"蜜月意外怀孕险"，即对因为怀孕导致蜜月旅行无法进行的意外情况进行赔偿。据中国地方及官媒报导，该公司还曾推出了在离婚案件中只理赔女性的保险产品，以及一段时间后夫妇还在一起就可获得奖励的保险产品，后一种类似投资计划。按照市值，平安保险是全球第二大寿险公司。 去年，平安保险针对单身人群推出一款"脱光险"，购买这款产品的客户若在2014年11月1-11日期间注册结婚，可获得结束单身的蜜月礼金。据《中国日报》报导，这款产品在去年11月11日零点发售，10分钟便售罄。套餐内容还包括百合网一年期会员。 路透为本文联系平安财产保险股份有限公司寻求置评，后者通过电邮回复称这些险种旨在"解决或缓解现实生活中的问题"。平安产险称他们仍在销售"创新型"保险产品，但已经停售怀孕险、婚姻险和"脱光险"。 根据《中国日报》和公司网站，中国生命人寿、阳光保险集团及安邦保险还推出了专门针对已婚夫妇的"防小三险"、"红玫瑰"、"富贵花"等保险产品。 对婴幼儿而言，现在有配方奶粉召回险。对于孩子的"淘气和破坏力"，中国人寿推出了监护人责任险，即所谓的"熊孩子险"。 许多保险公司都加入了这波创新型保险营销浪潮中，安诚保险、平安保险及众安保险在众多同业中表现活跃。 今年巴西世界杯期间，安诚保险和众安保险推出了喝高险、足球流氓险和"心碎险"等产品。这些保险产品获得的反响平平，但却成功地赢得了大量的媒体报导。 然而，对于保监会而言，认为部分此类保险产品过于迎合中国人爱赌博的心理。今年6月，保监会下发通知称，将加大对违规开发"带有博彩性质"保险产品的保险公司的处罚力度。 明德精算公司驻中国的精算师蒋冠军称，一款保险产品必须提供"富有意义的保险"，而不仅仅是提供金融方面的下注机会。他还称，一个大约有100名的精算师和其他专业人士组成的微信群认为，世界杯期间出现的各类相关保险产品是在玩"噱头"，不符合保险原则。 众安保险证实他们在世界杯期间推出过喝高险和足球流氓险。安诚保险没有回复路透寻求置评的请求。 有些吸引眼球的保险产品与中国文化习俗有关，安诚保险推出过一款火锅烫伤险。平安保险和人保财险的推出的"雾霾险"很快就被保监会叫停。 外国保险企业在中国市场也有过类似尝试。 去年中秋节期间，安联与淘宝携手推出"中秋赏月险"，被保险人若在中秋看不到月亮，则可获赔。