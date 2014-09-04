研究指“经济成功导致语言逐渐消失”

科学家们相信，经济发展正导致一些语言逐渐消失。

这项发表在英国《皇家学会生物学分会学报》的研究发现，在世界上最发达的部分地区，语言消失的情况最为严重。其中包括北美洲、欧洲和澳大利亚。

研究人员称，保护语言的行动应该重点关注这些地区。

该研究的主要作者、来自剑桥大学的龙谷天野说："世界上的语言正以极快的速度消失，情况非常严峻。"

他还说："我们想知道语言消失在全球的分布情况以及它们消失的主要原因。"

慢慢消失的声音

龙谷天野博士经常关注动物的灭绝率，他说世界上四分之一的语言正受到威胁。

研究人员发现，一个国家在经济上越成功，它的语言消失得越快。

他们说，在北美洲像Upper Tanana这样的语言，目前在美国阿拉斯加州只有不到25人使用，已经面临永久灭绝的危险。

在欧洲，一些语言，如斯堪的纳维亚的Ume Sami和法国的奥维尼亚语（Auvergnat）正迅速消失。

龙谷天野博士说："当经济发展，一种语言通常会主宰一个国家的政治和教育领域。"

他还说："人们被迫接受主导语言或者冒着在经济和政治方面被忽视的风险使用冷门语言。"

研究团队还发现喜马拉雅地区的语言也面临危险，如尼泊尔的Bahing，据估计这种语言只有8人使用。热带地区的语言也在消失。

"这些国家的经济正在快速增长，所以在不远的未来这些语言将面临灭绝的危险。"

科学家们号召语言保护行动重点关注这些地区。

龙谷天野博士说，正在进行的保护语言的工作，如英国的威尔士语就是一个很好的例子，也是一次成功的策略。

（文章摘自BBC中文网）