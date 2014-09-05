法国媒体建议政府出售《蒙娜丽莎》抵债

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据环球网消息，法国24电视台近日建议法国政府，可以卖掉包括《蒙娜丽莎》在内的艺术珍品来偿还法国高企的公共债务。

值得注意的是，这一看似开玩笑的建议却在法国引起广泛的争论，巴黎市政厅文化部主管布鲁诺•朱利亚尔也不得不出面表态称，"虽然理论上卖掉《蒙娜丽莎》能够筹集到大笔资金，但法国的经济其实还没到那个地步。" 《蒙娜丽莎》是文艺复兴时代画家列奥纳多•达•芬奇所绘的肖像画，被认为代表了达•芬奇以及文艺复兴时代最高的艺术成就，作为法国巴黎卢浮宫的"镇馆三宝"之一，每年都接受着全球上百万艺术爱好者的瞻仰。虽然通常认为这幅作品是"无价之宝"，但保险市场对其的估价约为15亿英镑(约18亿欧元)，但这也仅占法国将近两万亿欧元债务的千分之一。 由于经济长期低迷以及一系列经济结构性问题，高企的公共债务成为法国沉重的负担。如今，公共债务已经将占到法国GDP的95%，所有国债如果均摊到每个法国人身上，则每人负债30388欧元。 法国24电视台在其网站上不无嘲弄地写道，"(蒙娜丽莎)以她神秘莫测的微笑每年迎接着全球成百上千的游客......如果她能被成功卖出，或许也能为债台高筑的法国政府带来微笑。"