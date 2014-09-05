中国驻哈使馆临时代办孙炜东：哈萨克斯坦入世将为国际合作带来新机遇

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据中国驻哈萨克斯坦大使馆网站消息，9月5日，中国驻哈萨克斯坦使馆临时代办孙炜东先生在哈萨克斯坦《快报》发表题为《哈萨克斯坦入世将为国际合作带来新机遇》的署名文章。文章全文如下：

9月4日，主题为"哈萨克斯坦在全球化世界中的作用"高级会议在阿斯塔纳举行，来自世界各地的精英齐聚一堂，共商哈萨克斯坦入世及全球化世界问题，充分表明哈萨克斯坦的发展成就已为当今世界瞩目。 短短20多年来，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦经济社会快速发展，人民生活水平全面改善，国家面貌日新月异，国际地位不断上升。哈萨克斯坦已提前完成"2030年发展战略"，跻身全球50强国家行列。人均GDP达1.3万美元，比独立初期增长近20倍。正如纳扎尔巴耶夫总统所言："全世界的经验表明，没有哪个国家能在独立后头20年内取得如此大的成就"。与此同时，哈萨克斯坦还积极参与国际和地区事务。纳扎尔巴耶夫总统相继提出亚信、欧亚联盟、中亚无核区、世界传统与宗教领袖大会、G-GLOBE、中亚经济合作组织等重大地区性或全球性多边合作倡议，许多已付诸实践，成为现实。可以说，作为年轻的国家，哈萨克斯坦成功走出了一条适合本国国情的发展道路，创造了欧亚地区国家的经济奇迹，成为国际多边合作的重要参与者、推动者和倡导者。 申请加入世贸组织是哈萨克斯坦融入国际经济体系的重要尝试。18年前，哈萨克斯坦即提出入世申请。18年来，哈萨克斯坦全面推动经济社会改革，努力适应世贸规则，以信任和诚意同世贸组织成员积极谈判。哈萨克斯坦的入世努力有目共睹，哈萨克斯坦的发展成就为人钦佩。哈萨克斯坦加入世贸组织不仅有助于促进本国的经济发展，而且有利于增强多边贸易体制的普遍性。中国支持哈萨克斯坦入世，并最早与哈方结束入世双边谈判。中方相信，哈萨克斯坦的入世将为世贸组织注入新活力。我们也期待在不久的将来，世贸组织大家庭能够敞开怀抱迎接哈萨克斯坦入世。 哈萨克斯坦寻求入世的同时，中哈各领域合作也在不断深化，开花结果。去年，中哈贸易额达286亿美元，中国成为哈第一大贸易伙伴和第三大投资来源国。中国在哈萨克斯坦各类投资超过260亿美元，哈萨克斯坦已成为中国第一大投资目的国。中哈合作全面践行了世贸组织所倡导的平等、开放、互惠原则，树立了国际社会睦邻友好、合作共赢的典范。 去年9月，习近平主席对哈萨克斯坦进行首次国事访问期间，提出了建设"丝绸之路经济带"的伟大倡议。"丝绸之路经济带"所倡导的政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的"五通"，是在当今时代背景下对世贸精神新的完美阐释。中哈在共同建设"丝绸之路经济带"方面不仅有高度共识，而且已经先行一步。去年底以来，中哈巴克图-巴克特农产品"绿色通道"、连云港物流场站、"渝新欧"国际货运班列等项目顺利启动，这是中哈在共建"丝绸之路经济带"方面取得的早期收获。在"丝路经济带"建设中，哈萨克斯坦将充分发挥地理优势，成为连接发达的欧洲经济圈与快速发展的亚太经济圈的桥梁。我相信，哈萨克斯坦入世将为包括中哈经贸合作在内的地区繁荣和国际交流带来新机遇，注入正能量。