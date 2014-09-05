《上合组织发展报告》：关税同盟的发展将制约区域经济合作进程

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据人民网报道，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同发布的《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2014）》指出，上海合作组织区域经济合作步入调整期。

报道称，黄皮书认为，2013年上海合作组织区域经济合作继续保持稳步发展态势，贸易增幅趋缓，但投资增长显著，贸易投资便利化不断推进。未来除了地区安全因素外，各国经济增速放缓，尤其关税同盟的发展将制约区域经济合作进程，但是"丝绸之路经济带"建设为加强各成员国之间的经贸往来提供了新机遇。

报道还称，自2003年上海合作组织成员国签署《多边经贸合作纲要》以来，在各国的共同努力和各种机制的协同作用下，成员国按照"三步走"的目标积极推进区域经济合作，取得了明显成效，实现了区域内的安全、稳定、发展和繁荣。2013年，区域经济合作已走过10年发展历程，历经初期的快速发展之后，步入了调整期。进一步推进贸易投资便利化，扩大相互贸易，扩大区域投资将为区域经济合作注入新的活力，从而为各国经济摆脱萧条创造有利条件。