土耳其学者：中国央行未来将更具全球发言权

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据人民网报道，9月3-4日，由中国人民大学主办，中国人民大学重阳金融研究院承办的"大金融与综合增长的世界：第二届20国智库论坛"在京召开。来自全球五大洲的20国智库学者就"大金融与综合增长的世界"等诸多议题进行交流。土耳其中央银行北京经济参赞尤科赛尔•戈迈兹表示，中国已经成为世界上举足轻重的经济体之一, 中国人民银行的行动和举措将会受到外界更为密切的关注，它在未来几十年于全球事务中的发言权也将更具决定性。

报道称，尤科赛尔•戈迈兹以土耳其央行的金融治理为案例，详尽分析了发展中国家在金融改革,特别是央行货币政策的运营方案如何应对货币市场短期剧烈变动中的得失，并且介绍了土耳其央行打造利率走廊防控金融风险的努力。

报道说，自2002年以来，土耳其央行新的运营框架已经经过了流动性过剩的检验。戈迈兹认为，这一系统是极具透明度和灵活性。二级市场报价有效限制了过度波动。一级交易商既占据优势，又肩负责任。公共银行或其他银行与机构享有同样的权利。即日回购或逆向回购可自行选择。拍卖技术得到灵活地运用：可在必要时，进行多次拍卖。不断创新和对于未来灵活性的开放心态是主要原则之一。在发生金融和经济危机时，土耳其的系统性银行没有出现挤兑现象。

报道指出，因此，他认为中国人民银行应当注重土耳其央行的经验。由于中国已经成为世界上举足轻重的经济体之一，中国人民银行也已跻身系统重要性金融机构之林。中国人民银行的行动和举措将会受到外界更为密切的关注，它在未来几十年于全球事务中的发言权也将更具决定性。戈迈兹给出了自己的建议：从依赖数量的操作工具框架，如选择性信贷控制或窗口指导，转变为以价格即以利率为基础的操作工具来实现央行的调控目标。