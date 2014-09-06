北约峰会开幕 阿富汗问题会议上克里给奥巴马传纸条

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引新华网消息，北约成员国领导人第26次会议4日在英国威尔士纽波特市开幕。为期两天的会议将重点讨论乌克兰、阿富汗、提高军费、对俄关系和军力建设等议题。

北约秘书长拉斯穆森当日在抵达会场时说，北约正面临急剧变化的安全环境--东部面临乌克兰危机，东南部遭遇极端组织"伊斯兰国"的崛起，南部存在大量暴力、动荡和不安全因素。他说，本次峰会上，北约成员国将采取重要步骤反击面临的威胁，加强北约的防卫能力。 英国首相卡梅伦和美国总统奥巴马4日在《泰晤士报》共同发表文章说，当今世界面临众多"危险而变化不定"的挑战，北约能够"应时而变"应对这些新挑战，并利用这次峰会唤醒当年"曾经鼓励初创者前行的共同决心"。 按照峰会议程安排，北约国家领导人将先后就阿富汗、乌克兰问题举行高规格会谈，乌克兰总统波罗申科预计也将出席峰会。北约成员国外交部长和国防部长也将针对多个安全议题召开会议。 这也是1990年伦敦举办北约峰会后，北约成员国领导人24年来首次聚首英国。 包括北约成员国在内的60多个国家和地区的领导人参加此次峰会。来自北约伙伴国以及联合国、欧洲安全与合作组织、欧盟等国际组织的代表也参加了峰会。