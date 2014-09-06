印度和巴基斯坦应成为上合组织扩员首选对象

哈通社阿斯塔纳9月6日电，据人民网报道，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同发布的《上海合作组织黄皮书（2014）》指出，在各方面条件已经接近成熟的情况下，中国可以考虑就上海合作组织在扩员问题上与成员国进行讨论，一些重要问题还需要与成员国达成共识。

首先，应在扩员前进一步夯实法律基础，以不损害原有成员国根本利益为前提，提前设计好游戏规则。成员国越多，达成一致以及更改游戏规则的难度就越大。应该尽快完善上海合作组织法律法规体系，为组织的可持续发展打下坚实的法律基础。

其次，分批、分层次地扩员，把握好条件和时机。如前文所述，印度和巴基斯坦成为上海合作组织成员国的条件比较成熟，应成为上海合作组织扩员的首选对象。过去上海合作组织暂时不考虑吸收伊朗加入从策略上讲是对的，但应与伊朗保持密切合作，推动伊朗走出"核陷阱"，为其早日正式加入上海合作组织创造条件。

上海合作组织还可考虑在观察员层面进行扩员，发展土耳其为观察员国。土耳其是北约成员，但不是欧盟成员，因文化与西方异质而处于不被西方完全认可的尴尬处境。土耳其民族虽然穆斯林占多数，但土耳其属于世俗国家。虽然土耳其与西方国家关系密切，但在外交上又表现出比较大的独立性、进取性和灵活性。土耳其在地理位置上横跨欧亚两大洲，是中国经过中亚、西亚通往欧洲的重要门户。将土耳其发展为观察员国（条件成熟时可吸收其为正式成员国），有利于地区稳定和经济发展。

通过加入上合组织谈判，使愿意加入上合组织的国家接受上海合作组织宪章和所有基础性法律文件，接受上海合作组织主张的"上海精神"。这有助于使上海合作组织在扩员之后继续在重大国际问题上保持一致立场，提高上海合作组织运行效率。

黄皮书认为，在逐步扩员之后，上海合作组织将逐渐成为中国与相关国家开展地区安全、区域经济合作和多元文化交流的重要平台。"丝绸之路经济带"建设、阿富汗的稳定与发展、能源与金融合作、打击"三股势力"等重大问题将成为上海合作组织的关注重点。