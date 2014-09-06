莫斯科为在乌殉职记者举行告别仪式 普京发唁电

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网报道，当地时间5日，在乌克兰东部殉职的"今日俄罗斯"国际通讯社摄影记者安德烈•斯捷宁的遗体告别仪式在莫斯科举行。告别仪式结束后，斯捷宁被安葬在了莫斯科特罗耶库罗夫公墓。

俄罗斯总统普京和总理梅德韦杰夫当天纷纷发去唁电表示慰问。普京在致斯捷宁母亲的唁电中指出，"斯捷宁履行了作为一名新闻工作和人类的义务，他已经尽一切努力让民众和全世界了解到了顿涅茨克地区所发生的悲剧事件的真相。"此外，普京还签署命令，追授斯捷宁"英勇勋章"。 梅德韦杰夫在致唁电中表示，"斯捷宁没有在身处的这场战争中开过枪。他曾努力用自己的照片把战争中所有可怕和不公传递给我们。冒着枪林弹雨是为证明世上不应有战争，这大概就是对民众爱的最高体现。" 当地时间3日，"今日俄罗斯"国际新闻通讯社方面根据侦查委员会的鉴定表示，8月初在乌克兰失踪的摄影记者安德烈•斯捷宁大约一个月前在乌东部顿涅茨克地区牺牲。在驱车完成编辑部任务时，斯捷宁搭乘的车辆遭射击并在公路上烧毁。 乌克兰国家安全和国防委员会声明乌强力人员与此事无关，而乌内务部则完全认为斯捷宁是被民兵杀害。