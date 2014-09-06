土耳其智库：全球网络建设应去美国化

哈通社阿斯塔纳9月6日电，据环球网报道，9月3-4日，由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办的第二届20国智库论坛在人民大学举行。此次论坛以"大金融与综合增长的世界"为主题，邀请G20成员国的智库代表参加。与会现场，各国代表就全球经济如何实现强劲、可持续的平衡增长方式进行了探讨。在谈到20国集团应怎样加强不同国家间的相互连接时，土耳其商会及商品交易所联合会会长经济政策顾问萨普•卡尔坎特别强调的是，2013的斯诺登事件表明，互联网基础设施的建立采用的是一种极端的以美国为中心的模式。新兴市场国家之间连接程度以及它们在互联网治理机制中代表权与它们在全球互联网经济中日益增长的份额是不相称的。据波士顿咨询集团调查显示，20国集团的互联网经济总量为2.3万亿美元，占20国集团国民经济收入总额的4.2%。20国集团中的新兴经济体有8亿互联网用户，超过20国集团中所有发达国家的互联网用户总和。互联网经济的迅速兴起引发了人们对基础设施投资和治理领域许多问题的讨论，包括对数据中心和电缆投资、跨境数据流动监管、个人数据保护和网络安全问题的讨论。

除了在互联网建设方面去美国化以外，卡尔坎强调20国集团可以做到如下四点以增强联系：1、确定并敦促其成员国遵守有关标准;2、携同国际组织在基础设施项目的开发、评估和次序安排方面发挥重要作用，加强各成员国履行其承诺的责任心，支持各成员国政府部门之间的合作;3、将在建立和协调区域发展基金方面发挥主导作用，吸引私营部门对项目融资的参与：4、领导跨境公私合作模式的发展并制订相关准则，以激励私人投资者(开发者)承担此类复杂项目。 二十国集团(G20)领导人第九次峰会将于2014年11月在澳大利亚布里斯班市举行，全球经济治理与综合增长将成为峰会主要议题。中国人民大学校长、央行货币政策委员会委员陈雨露教授首次提出了2016年中国申办G20首脑峰会的构想。此次智库论坛是中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)承办的第二届20国智库研讨会。2013年8月举办的第一届20国智库研讨会通过了首份20国智库共同声明，对随后在俄罗斯举办的G20首脑峰会发挥了重要的作用。

作为两届G20智库峰会的承办方，中国人大重阳成立于2013年1月19日，是上海重阳投资管理股份有限公司董事长裘国根先生向母校捐款2亿元的主要资助项目，由中国人民大学校长陈雨露担任院长。人大重阳是一所中国特色新型智库，已与近30个国家的智库开展合作关系，来自10多个国家的47名政要、银行家、知名学者受聘为该院的高级研究员。