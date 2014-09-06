揭秘美国各州奇葩法律条文

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拉斯维加斯 不准带宠物上街 除了服务类动物，其余宠物只能在早上5点至中午这段时间出现在拉斯维加斯大道。根据拉斯维加斯的发言人所说，这项条文的出台是为了防止街上的乞讨者利用宠物来博取行人的同情心。虽然争议颇大，但它最终还是于2012年通过。

北卡罗来纳州 不得假装成已婚夫妇入住酒店 在北卡罗来纳州里，假装成已婚夫妇入住酒店会被认定为二级失检行为。想要和恋人来一次浪漫的度假，却因为一个小小谎言不欢而散，会是多么可惜呀，所以还是诚实一点吧。

亚利桑那州图森 马靴上的马刺不得发出声响 图森市规定不得穿着马刺经过酒店走廊上。亚利桑那州以牛仔闻名，但如今有太多人都爱穿着牛仔服饰，配着叮当作响的马刺。虽然这样的装扮很酷，但是靴上的锋利的马刺会带来安全隐患。

密歇根州 把裤子穿起来 有段时间里，年轻男生和工人们非常盛行穿"低臀裤"，露出内裤，有些甚至低到连股沟都露了出来。为了遏止这样一种穿着风气，密歇根于2008年通过了一项法律条文--不得穿"低臀裤"。这项决定获得了许多女性的支持。

克利夫兰市 女性不得在公共场所穿皮革鞋子 这项条文出台的原因是光滑的皮革鞋面可能会形成镜面的效果，使得穿着短裙的女性会不小心走光。虽说这样是防患于未然，但似乎有些过度反应了。

罗德岛 不得为活家禽染色 罗德岛里不允许人们给活家禽染色，无论是小鸡还是小鸭。这条法规是针对那些突然心血来潮的饲养者。在路易斯安那州也有类似条文，不过较为宽松。人们可以给家禽染色但不得在染色后将其卖出。

阿拉巴马州 不允许训练熊进行角斗 阿拉巴马州没有熊的角斗比赛，也不允许饲养者训练熊进行角斗，一旦发现，政府将会收回熊的饲养资格。

怀俄明州 不得私养水牛 在怀俄明州，一旦私养水牛最高可判处10年有期徒刑和1万元美金（约合元人民币）。偷牛更是重罪，会处以更严厉的刑罚。

亚利桑那州 不得砍伐仙人掌 在亚利桑那州若是被发现偷砍仙人掌的，哪怕只有一棵，都可能面临着最高25年有期徒刑的刑罚。由于当地气候较为恶劣，植物生长很是不易。为了保护当地的生态环境，才出台了这样一项条文。

康乃迪克州 不得出老千 在纸牌游戏出老千在康尼迪克州中属于D级重罪。一旦被逮到，不要指望任何一个朋友会来保释，因为当地人对这种行为深恶痛绝。

康乃迪克州 理发师不得在工作期间哼歌 在康乃迪克州里，美容师在为顾客服务时吹口哨或者哼歌都算是违反法律的行为。

文章来源： 环球网