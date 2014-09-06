西班牙男篮世界杯战力榜封王 名记认为美国仍是冠军

哈通社阿斯塔纳电，据篮球世界网消息，西班牙当地时间9月6日，2014年西班牙男篮世界杯淘汰赛阶段的比赛正式开始，在首先进行的四场比赛中，传统强队美国男篮，西班牙男篮，法国男篮以及德拉季奇兄弟领衔的斯洛文尼亚男篮都顺利晋级到次轮的比赛。而ESPN的记者Marc Stein也对世界杯24支球队进行了一个战力排名，这一次，西班牙队击败美国队成为第一，而巴西队依旧是第三位。

arc Stein认为，在结束了与墨西哥男篮的首场淘汰赛后，目前的这支美国男篮还是算不上一支球队，因为毕竟从集结到参赛美国男篮也就是准备了将将一个月左右的时间。他们在一起毕竟没有打过几场像样的比赛，球队的化学反应还没有建立起来，但是即便如此Marc Stein觉得这只美国男篮还是会击败东道主西班牙男篮成功夺得首届男篮世界杯的冠军。 此外4至24名的球队战力排名分别是：希腊、法国、立陶宛、土耳其、阿根廷、塞尔维亚、斯洛文尼亚、澳大利亚、新西兰、克罗地亚、多米尼加共和国、塞内加尔、墨西哥、乌克兰、安哥拉、芬兰、菲律宾、波多黎各、伊朗、韩国和埃及。值得一提的是，来自亚洲的三支球队中，菲律宾的排名最高，而韩国的排名仅次于埃及排在倒数第二。