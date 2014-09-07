报道称俄罗斯或遭国际足联和欧足联排斥

哈通社阿斯塔纳电，据透视俄罗斯网消息，欧盟针对俄罗斯的新制裁可能不仅涉及经济和金融领域，还包括足球和文化。据俄罗斯《新闻报》引用捷克STK新闻社的报道称，欧盟可能将于近期讨论停止俄罗斯在一系列国际体育组织中会员身份的问题，这些机构包括国际足球联合会（FIFA）和欧洲足球联合会（UEFA）。"在这种情况下，俄罗斯将不能参加世界杯足球赛和欧足联领导的其他比赛，其中包括欧洲杯预赛和冠军联赛。"STK在报道中称。

纳入俄罗斯联赛 克里米亚足球地位成疑 但俄罗斯体育机构领导人认为不会出现这一情况。俄罗斯体育部长维塔利•穆特科说，大型国际体育组织，其中包括FIFA和UEFA，都是非政府机构，不听命于政治决策。他认为，制裁"有悖于体育原则"。俄罗斯足协前主席维亚切斯拉夫•科洛斯科夫认为，俄罗斯的FIFA和UEFA会员身份只有在严重违反协会章程时才能被停止。他认为，俄方并未违规。 如果制裁最终实施，受到主要冲击的将是2018年世界杯足球赛。为了迎接世界杯，俄罗斯正在对11个城市的基础设施进行改造并为此投资上千亿卢布。此外，俄罗斯还计划在今年举办一系列世界级体育赛事，如一级方程式赛车大奖赛、国际象棋世界冠军赛，此外还将于2015年在喀山举办世界游泳锦标赛，2016年在莫斯科和圣彼得堡举办世界冰球锦标赛。 历届世界杯苏俄足球队精彩瞬间回顾 历史上已有过政治冲突导致某个国家被踢出国际体育组织的先例。最著名的例子是联合国安理会于1992年5月因波黑战争对南联盟实施的制裁。联合国文件中写道，应针对该国运动员"采取必要措施，制止其参与在联合国成员国领土上举办的体育赛事"。FIFA和UEFA被迫将南联盟排除出1992年欧锦赛和1994年世界杯，其他体育联合会也采取了类似做法。南斯拉夫运动员在1992年奥运会上只能以"独立奥运选手"身份参赛。