外媒:伊朗逮捕涉嫌破坏核电站乌克兰公民

哈通社阿斯塔纳电，据参考消息网9月8日报道， 伊朗当局逮捕了一名乌克兰公民，此人涉嫌破坏伊朗唯一的核电站。

《市民报》报道说，这名"乌克兰专家"隶属于在伊朗布什尔核电站工作的一家俄罗斯承包商。该核电站在俄罗斯的帮助下于2011年投入运行。 报道没有详细谈及这名乌克兰公民具体是在何时实施的何种性质的破坏活动。伊朗一直指责美国、以色列和欧洲国家企图破坏其核计划。 国际制裁迫使伊朗从第三方那里为本国的核设施购买西方制造的零部件。《市民报》暗示说，第三方在零部件运到伊朗之前就对其实施了破坏。 《市民报》还援引伊朗核机构主管安全事务的负责人阿斯加尔•扎雷安的话说，防务承包商洛克希德-马丁公司设在新墨西哥州的分支机构桑迪亚国家实验室参与了对伊朗核设施所需的零部件加以操控的活动。 2010年，所谓的"震网"病毒一度让伊朗纳坦兹铀浓缩设施内数千个离心机陷入瘫痪。伊朗说，"震网"和其他电脑病毒攻击活动是以色列、美国及其盟友为破坏伊朗核计划而采取的秘密行动的一部分。 据英国《卫报》网站9月7日报道，有报道说，国际原子能机构(IAEA)的核查人员罕见地获准参观一座伊朗的核设施，让他们"更好地"了解德黑兰有争议的核计划。 作为透明协议的一部分，他们走访了一座研发铀浓缩离心机的设施，但是他们承认，伊朗依然抵制IAEA的核查。 据路透社得到的该机构的一份机密报告称，核查人员8月30日走访了一个离心机研发中心。报告没有提供具体细节，也没有说明该设施的位置。但是获准进入这样的设施可能对帮助该机构判断伊朗研发更现代化版本离心机的进展状况至关重要。 伊朗力争取代上世纪70年代生产的易出故障的过时IR-1型离心机，目前纳坦兹和福尔道铀浓缩工厂中使用的就是这款离心机。伊朗的这一努力受到西方的密切关注，因为一旦成功，伊朗就会有更有效的设备，更迅速地获取可能会被用于生产核弹的核材料。 前IAEA首席核查人员奥利•海诺宁在接受路透社记者的采访时说："参观该研发中心对了解该项目的全局与现状很重要。" 除IAEA已获准定期进入的纳坦兹的一处研发离心机的设施外，伊朗还有一处名为德黑兰卡拉耶电力公司的设施，该设施国际原子能机构很少走访。海诺宁说，伊朗的研发工作还在其他地方展开