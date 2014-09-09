里约奥运会志愿者招募　中国报名人数仅次于巴西

哈通社阿斯塔纳电，在2016年里约奥运会和残奥会志愿者招募开启后的8天内，全球总共有6万多人报名，令人颇感意外的是，与巴西相隔万里的中国竟成为报名人数第二多的国家。

本次全球志愿者招募于8月28日正式启动，截至9月4日，招募工作经过了第一周。里约奥组委表示有来自160多个国家和地区的超过6万人报名。其中巴西人无疑是报名人数的主体，约占总人数的62％。而中国是除巴西以外报名人数第二多的国家，有3204人报名。 里约奥组委官网对此也表达了赞赏。"一个吸引眼球的细节是，一些近期举办过奥运会和残奥会的国家，已经展现出奥运给本国民众带来的鼓舞人心的影响。中国已成为除巴西外报名人数最多的国家，有3204人。而（2014年冬奥会举办国）俄罗斯和（2012年奥运会举办国）英国也分别有2595和2318人报名参加志愿服务。" 目前，除巴西以外，报名人数最多的依次为中国、美国（2874人）、俄罗斯和英国。 据悉，里约奥组委招募总共7万名志愿者，其中奥运会4．5万人，残奥会2．5万人。报名截止日期为今年11月15日。里约奥运会将设立500多个志愿者工种，如翻译、接待、司机、助理、记者、医疗人员等等。 里约奥组委志愿者部负责人弗拉维娅•丰特斯对新华社记者表示，她预计全球将有约30万人报名，而在最终成为志愿者的7万人中，约有5％拥有非巴西国籍。丰特斯称志愿者需要自己承担住宿和前往里约的路费，而非巴西籍的志愿者将不用支付巴西签证费用，但需要会说一些基础的葡语。 据悉，本次志愿者招募将分为三大阶段。首先，8月28日至11月15日为志愿者网络报名时间，之后奥组委将对报名者进行语言等方面的测试。第二，2015年将对报名者进行面试，之后将确定最终的志愿者人选。第三，当选里约奥运会志愿者后，志愿者将获得组委会提供的免费语言课程、免费工作日餐饮、免费当地交通以及志愿者工作服装等等。在奥运会结束之后，志愿者还将获得服务证书。 想要成为里约奥运会的志愿者，你需要在2016年5月时至少年满18岁，接受过基础教育（初中、高中），并且有时间在赛事期间提供志愿服务。