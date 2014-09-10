日本公布实录称天皇战前不赞同军部专横

哈通社阿斯塔纳电,据日本共同网周二（9日）报道，日本宫内厅9月9日公开了记录昭和天皇生平的《昭和天皇实录》，提到天皇在战前曾不赞同日本军部的专横，并对靖国神社供奉甲级战犯感到不满。

日本宫内厅说，编撰《昭和天皇实录》采用了3152份资料，以已故前宫内厅长官富田朝彦的笔录为史料之一，还包括了"侍从日志"等非公开的内部文件，以及《百武三郎日记》等约40份新资料。

实录说，昭和天皇虽然在战前对军部的专横心怀不满，但未能阻止事态恶化，以至发生战争，战后也苦于被持续追究战争责任。 共同网的报道说，根据满洲事变（中国称"九•一八事变"）发展至日中全面战争后的1939年7月5日的实录记载称，天皇当时希望与美国合作。 天皇当时还对力图加强与德国关系的陆军"阴谋"加以斥责，并表示"对陆军体制的批评与不满"。 根据1941年7月31日的实录记载称，天皇认为，没有胜算就主张对美开战的海军作战计划是"自暴自弃的作战，非常危险"。 根据已故前宫内厅长官富田朝彦的笔录，昭和天皇在1988年4月28日曾对富田说："有一天甲级战犯得到供奉，所以我自那以后没有再参拜。这是我的心绪。" 1978年10月，当时的靖国神社宫司在神社悄悄供奉了14名甲级战犯，1985年，天皇出席了日本举办的战后40周年纪念活动，但却没有参拜靖国神社。 在昭和天皇去世前一年1988年4月25日的记载则显示，天皇曾表示第二次世界大战是"最令人讨厌的回忆"。 共同网周二的其它有关文章说，《昭和天皇实录》包含了基于未公开资料在内的庞大记录，其资料水平之高受到了学者的肯定。 但另一方面，天皇与驻日盟军总司令麦克阿瑟将军会晤的全部记录、向身边人士谈及战争爆发原委等的"拜听录"等资料，却因为"没有找到"而未被列入，没能填补昭和史的空白。 明年是第二次世界大战结束70周年，共同网的一篇分析文章说，《昭和天皇实录》应该被作为吸取历史教训的材料加以使用，而不是被当成国家正史。