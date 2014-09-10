BBC史蒂文•罗森伯格9月9日发自莫斯科在乌克兰问题上，普京与西方强势对峙。回忆刚上台时，普京与西方关系还算亲密，并一度表示"不排除"俄国加入北约的可能性；不过，最初的热络过后，俄国与西方渐行渐远、直至"翻脸"。各种原因，还要从"克里姆林"说起.....

"克里姆林"，本意是"堡垒"。

过去数百年，克里姆林恰似一座堡垒，有高耸的围墙、威严的塔楼、护城河；17世纪早期曾经受到波兰军队的围攻，200年后拿破仑又打到门前。 现在，没有外国军队在克里姆林宫外攻门，但是，宫里的人却感觉受到威胁。 不管这是想象中的担忧、还是有依据的现实，这种威胁感正在俄国的权力中心----决定俄国对乌克兰和西方政策的克里姆林宫内----激起一种被困"围城"的心态。 政治分析员安德烈•庞特科夫斯基（Andrei Piontkovsky）说，"普京真心相信，乌克兰的橙色革命是美国国务院挑起的，基辅和欧洲的合作协定是欧盟密谋主导乌克兰。" "普京因此痛恨、鄙视西方" 上星期，俄国发行量最大的报纸之一《共青团真理报》刊登了一篇题为"美国正在对俄国收紧蟒蛇环"（Anaconda Loop）文章引述俄国一位军事分析人员说，华盛顿的地缘政治主张旨在把莫斯科挤压到顺从地步，就像环锁蟒蛇一样。

这位分析员认为，《华沙条约组织》和苏联的解体是美国针对莫斯科的两个蟒蛇环。最后他下结论，"他们希望乘胜追击，把乌克兰从俄国拉走。" 亲克里姆林宫的俄国议员尼康诺夫（Vyacheslav Nikonov）认为，"美国的最后目标很明确：主宰全球。" "实现这一目标的方式是，阻止出现可以挑战美国主宰的权力中心。俄国看上去越来越像是实力渐增的权力中心。所以，美国的目的是要削弱俄国。" 信任破裂 回首15年前普京上台的时候，莫斯科的态度大不相同。 2000年，普京邀请当时的英国首相布莱尔去圣彼得堡访问，称赞布莱尔是"优秀的伙伴"。 那以前几天，在接受BBC采访时，普京甚至提出了俄国加入北约的可能性。他说，"为什么不可以呢？我不会排除这种可能性......如果有、到了那一天，必须要和其他同等伙伴一样考虑俄国的观点。" 自那以后，莫斯科认为，自己的观点根本没有人听。 北约坚持说，东扩给欧洲更大范围内带来了自由、和平与稳定。但是莫斯科的观点却不一样。 克里姆林宫听着脚步咚咚、眼看着北约一步步向俄国边界推进。 俄国前副财政部长阿列克萨申科（Sergei Aleksashenko）认为，"普京很担心。他认为，北约扩大改变了欧洲的地缘政治平衡，给俄国造成更大的危险。"

"我们可能不同意这种看法，但是，俄国领导人担心了，这就意味着，西方无人能够向他解释清楚这样的担心害怕没必要。" "指责普京个人、说他偏执并不难，但是，政治是两个人、两个方面一起玩的游戏。" 权力工具 不过，西方认为，事实恰恰相反，是俄国总统通过吞并克里米亚、挑动乌克兰东部的动荡改变了欧洲的地缘政治平衡。他们担心，普京的乌克兰政策会给欧洲带来巨大危险。 在这种双方对攻的氛围之下，现在，莫斯科和西方之间看上去根本没有任何信任。 一位与克里姆林宫关系密切的俄国外交政策资深研究人士告诉我说，找不出任何一位西方政客，能让普京觉得他能和这人去商谈乌克兰问题。 他说，克里姆林宫曾经"多次"警告西方不要插手乌克兰，但是没有任何人听。 他的结论，"我看不出俄国或者西方有谁能阻止（这种局面）。" 奥巴马指责俄国"公然攻击"乌克兰。越来越多的证据表明，乌克兰冲突有俄罗斯直接军事参与。那么，普京希望达到什么目的呢？ 庞特科夫斯基认为，"普京的最终目标是终身任总统。所以，乌克兰不能成为一个民主、经济上开放的国家。在普京看来，那会给俄国带来一个很糟糕的榜样。" 他预测，克里姆林宫会试图把冲突"冻结"在顿涅茨克和卢甘斯克，削弱基辅，加强莫斯科。

"如果这两个地区能以特殊地位留在乌克兰，将成为普京让乌克兰不稳定的工具、把乌克兰困在某种地缘政治范围之内的工具，如同摩尔多瓦的外德涅斯特、南奥塞梯或者格鲁吉亚的阿布哈兹。"