中国成塔吉克斯坦重要经济战略伙伴

哈通社阿斯塔纳电，据中国日报网消息，中国正逐步成为塔吉克斯坦最重要的经济和战略伙伴，双方都对此感到满意。

两国领导人即将举行的会谈不会是签签意向声明的走过场。去年塔吉克斯坦总统拉赫蒙对北京的访问就具有突破性，当时双方签署了一揽子经济协议，事实上使中国成为塔吉克斯坦的关键伙伴。 如今，北京是杜尚别的三大贸易伙伴之一，两国贸易额2011年时就超过了20亿美元。但杜尚别认为，这还不是极限。 新疆被当作双方扩大贸易合作的未来方向之一。拉赫蒙在接受采访时表示，他希望在与中国领导人的会谈中就落实新疆-塔吉克斯坦经贸合作分委会达成协议。不排除杜尚别的计划将得到落实，因为中国把塔吉克斯坦视为新疆的能源供应者。 塔吉克斯坦还希望参与对华供应天然气。中国-中亚天然气管道的支线将经过乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。杜尚别希望把博赫塔尔气田的天然气泵入该管道，中石油和法国道达尔公司已经开始开发这片气田。这两家公司的专家表示，塔吉克斯坦很有可能成为该地区第二大对华供气国。 中国去年获得了泽拉夫尚金矿的开发权。2007年，中国紫金矿业公司购得泽拉夫尚黄金公司。2013年，这家中国企业为开采黄金投资6000万美元。去年，塔吉克斯坦从中国获得1.4亿美元的长期贷款。这笔资金将确保提高黄金开采量。除黄金外，中国还对开发铅和锌格外关注。 中国农业在塔吉克斯坦也没有遇到重大竞争。在当地农民前往俄罗斯淘金后，中国农民前来开发农业。塔吉克斯坦农业部向中国农民出租了耕种用的土地。农业部解释说，本国耕种能力不足，况且种植过棉花的土地不适合再种其他作物。中国人有恢复土壤盐分的技术。他们在塔吉克斯坦种植的产品将在本地销售。 近几年来，中国对塔吉克斯坦的投资接近5亿美元（约合30.7亿人民币），贷款约10亿美元（约合61.4亿人民币）。北京成为对塔吉克斯坦各种项目慷慨解囊的重要金主。但塔吉克斯坦不断增强的经济依赖不仅是中国获得自然资源的钥匙，还成为政治施压的工具。