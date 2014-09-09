梅德韦杰夫：俄罗斯或对欧盟关闭领空 让很多公司破产

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引俄新社报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫8日在接受采访时表示，若欧盟对俄在能源、金融领域实施新的制裁，可能会引发莫斯科的"非对称反应"，如关闭俄罗斯领空，拒绝欧洲航班通过。

梅德韦杰夫称，西方应该扪心自问是否该发动新的制裁。如果有新制裁涉及能源，或对金融领域进行限制，俄方将不得不进行反应--如在运输领域进行限制。"当我们与伙伴保持友好关系时，愿意开放俄罗斯领空。但如果我们受到了限制，也必须做出回复。"

梅德韦杰夫认为，一旦俄罗斯关闭领空，西方某些航空公司可能会破产。当天，梅德韦杰夫强调，关闭领空是一个糟糕的选择。他提醒西方，制裁不利于在乌克兰实现和平。

稍早时，美国《华尔街日报》的报道称，欧盟本周对俄罗斯实施的新制裁将扩大禁止在欧盟资本市场融资的俄罗斯公司范围，三家俄罗斯大型国有石油公司被纳入制裁名单。新制裁措施还禁止与俄罗斯能源公司签署新的涉及深水、北极或叶岩油项目的石油勘探和生产服务合同。





事件回顾：

欧盟通过对俄新制裁方案金融制裁俄大型国企：

欧洲理事会主席范龙佩8日晚发表声明，欧洲理事会通过了欧盟对俄罗斯进一步制裁方案。声明说，欧盟新制裁方案将深化上一轮对俄制裁措施，以期推动俄罗斯"改变影响乌克兰东部地区稳定的做法"。

声明没有披露对俄新制裁方案的具体内容。但根据范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐5日晚发布的公开信，新制裁内容涉及资本市场、防务、军民两用产品和敏感技术，还将乌克兰顿巴斯地区（泛指顿涅茨克州和卢甘斯克州）、克里米亚和俄罗斯政府的一些官员列入制裁名单。声明没有明确新制裁方案生效时间，仅表示新制裁方案将在欧盟官方公报发布后生效，并称"这将为评估乌克兰停火协议与和平计划的实施情况留出时间，欧盟将根据局势发展审视整个或部分制裁内容"。

另据报道，有欧盟方面外交人士透露，新制裁方案增加了对俄罗斯大型国有企业的金融制裁，如禁止俄罗斯石油公司、俄罗斯石油管道运输公司和俄罗斯天然气工业石油公司在欧洲市场募集资金。但新制裁方案没有包括世界最大天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司。