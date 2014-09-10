美国前总统：中日关系恶化因日本挑起事端

哈通社阿斯塔纳电，据人民网综合报道，今年是中美建交35周年，将近90高龄的美国前总统吉米•卡特再次来到中国，参加北京人民大学日前举办的20国智库论坛。卡特坚信与中国建交是他"一生中最正确的决定之一"，他曾与中国领导人邓小平一同决定中美正式建交，被喻为"中美关系的领路人"。

在北京期间，这位美国第39届总统(1977~1981年)接受媒体采访时谈及美国无意围堵中国，谈到中日关系时则认为，是日本挑起了事端。 卡特说，近年来，美国在经济上大力推进跨太平洋战略与经济伙伴关系协议(TPP)，拉拢日本、越南等国，似有在经济上制衡中国之意;在战略上，又不断推进亚太再平衡，目标是在2020年把60%的美国海军力量集中在亚太区域，被视为美国新一轮的围堵政策。 "美国真有意围堵中国吗？"卡特回答："完全不是真的，我曾经是美国海军，服役于二战与韩战(即朝鲜战争)。如同先前提过的，我在1949年就随着美军潜艇来到中国，而我的儿子在越南战争时还是战斗部队的，美国一直都存在于这片区域。" "回到六七十年前，美国和中国还曾一同并肩抗日。美国派遣飞虎队去中国云南，与中国盟友一同奋战，所以美国在这个区域已经存在了几十年与好几代人了。而回头看过去35年我与邓小平做的决定所带来的转变。"卡特举起布满皱纹的双手说："和平、和平!" 其实当年卡特决定与中国建交，在美国面临着排山倒海的压力。不过，卡特仍坚信与中国建交是他"一生中最正确的决定之一"。对于不少美国总统一上任就以对华强硬为口号，他也实话实说："有时候，这些总统在入主白宫前，并未认清(中美)这关系对于他们来说有多么重要。" 当被问到近年来恶化的中日关系时，他说："其实问题的根源就在前东京都知事石原慎太郎。他以买下钓鱼岛的举动，破坏了中日之间某种相对和平的关系。他当时要买岛，并将岛变成日本的观光胜地，使得紧张关系因此开始。"卡特显然认为是日本挑起了事端，这是美国前高官罕见的表态。 卡特说："我对此(紧张)某种程度上是担心的，但我认为这在某种程度上可以被化解，也将会被化解，这需要中国与日本之间的决定。希望美国不会涉入。" "历史是有其重复性的。国家间总彼此有竞争，有时是军事上的，有时是经济上的，有时是政治上的、社会上的、文化上的，这都无可避免地改变国与国的关系。但我认为长此以往，美国仍将是世界上最强的军事国家，英语仍将是维系人们重要的因素。"卡特说。