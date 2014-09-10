荷兰科学家发明机械鸟 驱赶鸟类保障客机起降安全

哈通社阿斯塔纳9月10日电，在机场或农田，鸟类或害虫可能会造成很大的麻烦，有时鸟类卷入飞机引擎会造成飞安事故。有鉴于此，荷兰一家公司提出了一种解决方案，利用仿真的机械鸟在相应的天空飞翔，进而把那里的飞鸟或害虫吓跑。

这家公司是以远程控制的机械猎鹰和老鹰在目地区域飞翔，这样，当地的飞鸟可能会认为这些猛禽就生活在附近，从而永远离开那里。 针对小型鸟类和大型鸟类，该公司分别制做猎鹰和老鹰两种仿真机械猛禽。机械猎鹰体长58厘米，翼展120厘米，飞行速度可达每小时80公里；机械老鹰体长多一倍，翼展达220厘米。它们扇动翅膀时和真实的鸟一模一样。

机械猛禽使用玻璃纤维和尼龙复合材料，运用三维打印制成。这种材料十分结实，即使从空中撞向地面，结构也不会断裂。虽然现在机械猛禽使用远程控制，但研发团队希望它们最终可以自主飞翔。 研发人员表示，不仅要保证它们看起来像猛禽，也要保证它们动起来的时候也像猛禽。发明人尼哲内斯说："如果它看起来并不像一只猛禽，飞鸟或害虫不会害怕。而如果它飞起来不像猛禽，也不起作用。"

研究人员声称，他们可以通过机械猛禽赶走目标区域中50%的鸟类。如果这些飞鸟认为这是猛禽筑巢的地方，它们可能就不会返回到该地区。而在有些地方，驱赶率则达到了75%。