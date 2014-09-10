俄罗斯防长：基辅应对马航客机坠毁负全责

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，俄罗斯国防部长绍伊古对马来西亚国防部长说，基辅应该对马航17在乌克兰东部坠毁完全负责。绍伊古在莫斯科说，如果基辅不对反叛进行武装镇压，空难就不会发生。他说如果乌克兰没有使用武力，没有过去几个月的流血，不使用重武器，包括大炮、导弹、飞机、直升机等，悲剧就不会发生。

之前一个议会调查报告证实马航17被许多高能量物体击穿后坠毁。

此前的报道说，荷兰专家说马航17在空中爆炸前曾被"多个物体击中"，有些物体"还以高速穿透飞机"。 BBC记者说，这些证据与之前所说该飞机被导弹碎片击中吻合。 马航17客机今年7月在从荷兰的阿姆斯特丹飞往马来西亚首都吉隆坡的途中在乌克兰东部叛军控制的地区坠毁。 机上298人全部遇难，乘客中大多数是荷兰人。有报告称该飞机是由亲俄罗斯的叛军打下来的。 荷兰航空调查人员综合分析了飞机黑匣子的数据、空中管制、卫星图像以及坠机现场的照片撰写了这份调查报告。 乌克兰政府以及西方国家的一些领导人认为，很多证据显示马航客机是被亲俄的乌克兰叛军用山毛榉导弹击中坠毁。