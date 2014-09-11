瑞士男人不全职，可望而不可求？

在瑞士，仅仅有14%多一点儿的男性从事非全时工作。尽管如此，瑞士已经是经合组织成员国里普及兼职工作的第二大国。据一项瑞士研究显示，90%的男性都期望减少工作时间。但他们只是说说，却并不付诸于行动，这到底是为什么呢？

"很多男人认为自己应当担当起家庭收入支柱的角色，他们担心自己的决定会影响事业发展，害怕别人会批评他们缺乏事业心，"兼职男"宣传活动的负责人之一Jürg Wiler解释道。

Wiler是一位律师，他所投身的事业就是帮助男性更好地处理职业和生活的关系。他组织午餐会，邀请那些担心自己在职场遭歧视，对"地位缺失"心怀恐惧的男性参加，以推广"非全时"的工作方式。 这个项目由男性和父亲协会发起。2011年，为了宣传战，协会在圣加伦进行了一项调研。研究员对来自社会各个阶层的1200名男士进行了采访，结果显示，90%的被访者都希望能够非全时工作。 第二年的宣传力度则放在了"树立榜样"上：组织活动，让已经从事半职工作的男士向大家介绍经验。 Thomas Stucki就是两名报告人之一。他之所以没有全时工作，是因为30岁时，他决定重新走入校园，攻读社会学学位。"我一边开始学业，一边靠做兼职维持生计。学成后，我依然继续兼职工作，因为我发觉这很适合我。" 在Thomas Stucki即将毕业之时，他的妻子正怀着他们的第一个孩子。"全职工作，我们根本没考虑。我想继续这样的生活方式，她也一样。所以我们决定试试看。"

Thomas的太太是心理医生，对于他们夫妻俩来说，共同分担家庭和事业责任是自然而然的事情。 如今，Thomas已经是两个孩子的父亲，他觉得自己很幸运，因为，当他同别人讲起自己的工作生活状况时，他得到的基本上都是积极的回馈，Thomas说："我有一群拥有共同价值观的朋友，我们常来常往。同那些传统意义上的商人，我很少打交道，他们通常会说：‘噢，您做非全时工作啊，怎么回事呢？'诸如此类的话。" 联邦经济秘书处的专家Irenka Krone认为，之所以很多人不敢将兼职的愿望付诸于行动，是因为他们担心工作环境受到影响。Krone解释说："如果男性员工提出减少工作时间，很多雇主都会认为雇员不热爱自己的工作... 雇员在公司的形象也会因此受损。" 不过，Jürg Wiler觉得雇主的态度正在发生着改变："如果男雇员表示他们愿意100%工作，但不愿意承担120%或者甚至是140%的工作量，老板似乎对此更能接受了。只有我父亲那一代人才会背负这样的工作压力。" 2013年，2.3万名男性加入了非全时工作者的行列，比上年增长了0.9%。"对我们来说，这是前进了一大步，"Jürg Wiler表示。从长期数据来看，男性兼职工作在近20年内越来越被人所接受。 男性非全时工作 协会定下的目标是：到2020年，男性就业人群的20%为非全时制工作。女性兼职的情况相对要多得多：人数在90年代初就已过半，目前女性非全时工作的比例更是达到了58.6%。 提高效率 Jürg Wiler列举的一系列研究结果，足以证明：员工从事兼职工作，公司只可能从中受益。一项德国研究发现，非全时工作能让生产率提高17%，因为这样能够减少缺勤率、提高工作效率，并调动员工的积极性。 Wiler补充说："他们需要老板和伴侣的理解。雇主应该明白，这其实是一种投资回报。" 为了找到具体实施办法，Irenka Krone和她的团队分析了瑞士的现状。"我们相信，工作分享(job sharing)是个好办法，它既保证了男性事业的发展，又实现了工作时间的缩减。"德意志银行就是很好的例子，这家大企业由两位老板共同掌管。作为经济学家，Krone认同"工作分享可以在企业任何级别的岗位上实现"的观点。 "如果一开始你做100%的工作，之后这一份工作被两个人分担，你可能会因为工资产生一些困扰... 尤其是当一个人将工作额度砍掉50%-60%的时候，" Krone女士表示。由此，她建议：管理层人员可以工作70%，并将一定的管理任务分给其他同事，这样也可以帮助另一个人实现非全时工作的愿望。 Thomas Stucki很清楚，兼职工作意味着收入减少和退休待遇降低。"出于经济原因，并不是所有人都可以兼职工作。对我和我太太来说，也不容易。我们都是大学毕业，受过良好教育，有不错的工作机遇。我可以想象，如果没有各方面的有利条件，非全时工作只会是一种奢望。" Jürg Wiler指出："年轻父亲们的观念正发生着变化。"他坚信，尽管还存在障碍，但社会各界和雇主们正在转变对于男性兼职的态度。

文章来源： 瑞士中文网