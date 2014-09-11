苏格兰闹独立 为什么值得全球关注？

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，在距离苏格兰独立公投仅有九天之际，一份民意调查显示独立派占有微弱优势，这足以让全球及投资者对9月18日的投票密切关注。这次投票攸关530万苏格兰人是否要脱离英国。

外国政府和金融市场一直都觉得，苏格兰人会认为从英国独立风险太高，但独立派支持率的增加则打破了这种自满想法。这种情形在另一份调查中也得到印证，调查显示两个阵营的支持率难分上下。 失去苏格兰可能会削弱英国的实力，打击自信心，使这个国家更加内向，并增添它在欧洲未来前景的疑虑。

**英国退出欧盟** 各方对于苏格兰独立后能否加入欧盟花费了不少精力进行讨论。欧盟执委会周一表示，坚持苏格兰必须先退出欧盟，然后重新申请成员身份的立场。 更能说明问题的是，苏格兰缺席了关于英国是否应该留在欧盟的讨论。英国首相卡梅伦承诺，如果明年连任首相，这个问题将由选民投票决定。 整体而言，苏格兰人比其他地区的英国人更倾向于留在欧盟，如果苏格兰2016年脱离英国，他们在英国2017年关于欧盟身份进行的公投中就没有发言权。 苏格兰独立的话，英格兰、威尔士和北爱尔兰投票脱离欧盟的机率更大。英国4,500万选民中，苏格兰仅占约400万，但由于两种观点势均力敌，这种变化有可能影响力量对比。 美国总统奥巴马6月表示，英国维持统一会更加繁荣强大；美国政府也充分表明，希望英国留在欧盟。 苏格兰民族党(SNP)党魁萨蒙德称，卡梅伦许诺将就是否留在欧盟举行公投，是苏格兰留在欧盟的最大威胁。

**政治不稳定性** 苏格兰独立也将影响英国余下政治力量的制衡。 苏格兰在国会的席位中，工党占41个，保守党只有一席。工党若失去这些席位，获得执政权的前景就更加渺茫。 "在英国，这意味着终结了工党获得执政权的可能，"英国前欧洲事务部部长、工党党员麦克希恩本周在Globalist网站上写道。 不管9月18日公投结果如何，苏格兰都将参与明年的大选，这又带来了另一个不确定性。如果工党获胜，当苏格兰议员离开时，工党政府可能将失去在国会的多数席位，执政不到一年就倒台。 这又绕回了欧盟成员国地位的问题，因为保守党承诺进行公投，但工党没有。 而讽刺的是保守党一直最支持统一，苏格兰独立会让很多保守党人骇然，即便这会使他们的党派在余下的政治力量中，获得长久的选举优势。

**卡梅伦的首相大位** 若是失去苏格兰，卡梅伦可能面临下台的压力。其所属的政党全称为保守与统一党。 雪上加霜的是，10月将举行的议会期中选举，可能会让反欧盟的英国独立党拿到一席。 卡梅伦若是真的下台(他表示将不会辞职)，其党内许多的欧洲怀疑论者，以及那些担心独立党抢走席次的人士，可能会大声疾呼由更明确反欧盟的领袖接任首相一职。 如果新的保守党领袖不打一场留在欧盟的保卫战，那么英国退出欧盟的可能性将升高。

**宪法问题** 即使苏格兰投票留在英国，宪法问题已无法回头了，苏格兰若留下势必会得到更多的自治权。威尔斯几乎也一定会要求更多的自主权。 而迄今局限于右翼团体的英格兰民族主义，可能壮大声势，要求全面调整英国的宪法构成。 **投资者面临的不确定性** 对投资者来说，有很多未知数要考虑。 苏格兰会承担英国的多少债务？苏格兰还会继续使用英镑吗？苏格兰将分得多少北海的石油收入？外界对这一项的估测分歧很大。苏格兰会实行不同的财政政策吗？苏格兰可以加入欧盟吗？ 过去一周，英镑兑美元下跌逾3%，因民调显示，赞成和反对独立的阵营支持率差距大幅度收窄。 苏格兰民族党想保留英镑，但却遭到伦敦所有主要政党的反对，从而可能带来18个月的不确定性。若苏格兰独立，将在这段时间里与英国磋商分手细节。 有一点是肯定的，那就是与苏格兰分手后，英国将无法保住全球第六大经济体的地位。 甚至可能还有更长远的问题，比如英国是否应继续保有联合国安理会的席位，以及在全球主要新兴经济体力量相对增强之际，英国还能否留在七国集团(G7)里。 英国经济是欧洲最大的外商直接投资目的地。如果没有苏格兰，外商投资将出现下降，而英国经常帐赤字可能会上升到令投资者不安的水平。 英国财政部曾表示，无论苏格兰是否决定独立，英国都会偿还全部现有政府债务。此举是为了防止债券市场大幅波动。 但萨蒙德称，苏格兰独立后，如果被禁止使用英镑，就无需承担英国债务。这可能会使苏格兰在债券市场受到排斥。 评级机构穆迪曾表示，苏格兰独立后有望获得投资级信用评级，但会面临比英国其他地区更高的借贷成本。如果分手细节的磋商进展不顺，其评级将会更低。 惠誉则称，若苏格兰独立，英国将需要更长时间才能重获AAA信用评级。

**货币政策** 英国央行的表态目前只止于，已经对万一苏格兰公投支持独立的情况作好应急计划。 但考虑到下周公投之后的不确定性，投资者已开始推后对英国央行升息时间的预期。 英镑银行间隔夜平均拆息(SONIA)显示，市场已经把英国加息时间的预期推迟至七个月后，上周的预期为六个月后。 "苏格兰若独立，在经济不确定性、金融动荡和财政风险皆加剧的影响下，英国央行极可能会推迟加息，并收紧银行业监管，以管理联盟分裂的系统风险，"G+ Economics的分析师Lena Komileva称。

**企业用脚投票？** 尽管排斥公开表态，但如果苏格兰独立，许多苏格兰的大型金融企业可能会选择离开。 苏格兰皇家银行6月表示，正考虑若苏格兰独立的可能选择，并称公投已带来很大的不确定性。 银行业消息人士向路透称，如果苏格兰独立，莱斯银行集团将考虑把注册地设在伦敦，而非爱丁堡。 此外，也可能出现一种更脱序的出走潮。"倘若苏格兰人民投票支持‘独立'，将有银行存款突然移出苏格兰的巨大风险，"瑞银在报告中称。 英国标准人寿保险公司已警告，可能会将一些业务迁出苏格兰，石油巨头皇家荷兰/壳牌石油集团和BP也都表示，希望苏格兰留在英国。 **国防**

英国在位于苏格兰的法斯兰海军基地部署着四艘搭载三叉戟导弹的核潜艇。如果取得独立，苏格兰民族党希望英国将核武器尽快撤出苏格兰。 英国前国防部长今年稍早对这种举动提出警告，称此举可能花费数十亿英镑，让数千人失业，并在国际上引发不满情绪。 在与俄罗斯的关系高度紧张之际，北约其他成员国将对此非常关切，尽管撤走该海军基地可能需要数年时间。 有些人认为，若公投结果是苏格兰独立，那么这些核潜艇的未来将是苏格兰在之后18个月里协商如何退出英国时的主要谈判砝码。

**西班牙和比利时的分离主义者** 欧洲正密切关注此事进展，尤其是西班牙。 西班牙政府已经拒绝该国加泰罗尼亚地区11月举行独立公投。但该地区誓言要推进不具约束力的公投。 泰罗尼亚地区政府总督Artur Mas表示，如果不能公投，那么他将举行选举。 若苏格兰独立，泰罗尼亚人和一些巴斯克人、以及比利时的潜在佛兰德民族主义者将受到鼓舞。这可能也是欧盟官员告诉苏格兰人，独立后将很难加入欧盟的原因。新入盟者需要现有成员国一致投票同意，才能加入欧盟。

**北爱尔兰** 苏格兰若独立，北爱尔兰也会不稳。 尽管1998年的和平协议结束了为期数十年的宗派暴力活动，但北爱尔兰内部的歧见仍然很深，新教徒(联合派)基本希望留在英国，而天主教徒(民族派)则倾向于加入爱尔兰。 联合派与苏格兰的关系非常密切。而如果苏格兰公投选择独立，北爱尔兰的民族派将抓住机会更有力地表达他们的主张。