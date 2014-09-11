法航飞行员将罢工一周 公司提议乘客改机票

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，法国航空公司飞行员提出9月15日至22日罢工的预先通知。公司领导部门不等与公司飞行员谈判的结果，周二（9日）预先宣布法航将向旅客提议推迟旅行或更换机票，不另收费。

法新社报道，法航的公告强调："法航从现在起向所有预定于9月15日至22日之间搭乘法航航班的旅客提议更改机票和航班，不论机票种类，在有余位的条件下，或改为9月15日之前的航班，或推迟为9月23日至30日之间的航班，不另收费。"

公告指出：旅客如果选择推迟至2014年9月30日以后出发，可获得法航或荷航有效期一年的机票等值借据、也可更改目的地或出发地点、或取消机票。法航表示"未来几天内将继续不停地与工会谈判，以寻出协议。万一维持罢工，由于法航只能在罢工48小时之前才能估计出参加罢工的飞行员人数和对旅客的影响，所以公司不得不采取预防措施。"

法航的3家飞行员工会提出了自下周一起罢工的预先通知，表示不赞成法航集团意图重新整顿遭遇亏损的法航短程和中程航线的计划。

为了与廉价航空公司竞争和夺回市场份额，法航-荷航集团上周宣布有意在法国和荷兰以外的欧洲国家开启新的基地，集团旗下的独立子公司将按当地合同雇用当地的飞行员。

工会指责"法航在集团内部搞飞行员的合同竞争"。

法航为旅客查询事务公布了两个电话号码：法国旅客请拨打0800240260，外国旅客33 157021058。