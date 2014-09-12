普京期待俄中双方将有效展开东线输气管道建设

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息， 俄罗斯总统普京期待，俄中双方将高效推进中国境内的天然气管道的建设。这是普京与中国国家主席习近平在杜尚别举行会晤时表示的。

俄罗斯天然气工业公司9月初开始建设"西伯利亚力量"天然气管道，管线长约3000公里，年输气量380亿立方米，计划用于国内市场供应及对华出口天然气。预计建设成本在7700亿卢布，包括对雅库特投资的2830亿卢布。 上合组织峰会于9月11日至12日在塔吉克斯坦举行。俄罗斯总统表示，这是2014年他与中国国家领导人的第四次会晤，并且双方"始终有话题谈论"。普京说："俄中两国间关系正在积极向前发展。" 他强调，俄罗斯与中国正在推进一系列大型项目，还在挖掘新前景及机会。普京在提到有关"西伯利亚力量"天然气管道建设启动时表示，"刚刚不久前我们在俄罗斯的远东地区启动了一项新的大型项目"。 普京说："如今我们实际上已经开始在实施这个项目，我相信，中方和俄方都将实事求是并且高效推进这一项目。" 他最后表示，在中国建设天然气管道系统"还将有助于正在积极发展的中国省份解决很多问题，还将促进俄罗斯远东的发展"。普京强调，两国目前在能源、航空技术和基础设施等其它领域也在展开合作。