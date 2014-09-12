俄国大幅减少对波兰的天然气出口

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,波兰国家天然气公司说，因为乌克兰紧张局势，俄国大幅减少对波兰天然气供应量的45%。该消息传出前几个小时，波兰停止通过"反流向"管道向乌克兰提供天然气。

波兰国家天然气公司PGNiG说，俄罗斯供应的天然气量周二下降24%，而周一下降20%。所以波兰停止向乌克兰供气。

波兰和乌克兰都严重依赖俄罗斯天然气。而俄罗斯正与乌克兰就天然气价格产生纠纷。 一些分析师认为，因价格问题今年6月份停止向乌克兰供应天然气的俄国正因为波兰向乌克兰供气而惩罚波兰。 今年四月份，乌克兰军队在乌克兰东部打击那里两个地区宣布独立的亲俄反政府武装。 普京警告 俄罗斯否认支持乌克兰的武装分子，也否认派兵越过边境。 周三，俄罗斯国营天然气公司Gazprom发布声明，否认波兰说俄国减少了天然气供应的指控。 匈牙利和斯洛伐克通过"反流向"比波兰向乌克兰供应更多的天然气，但这两国尚未表示来自俄罗斯对它们的天然气供应显著下降。 今年早些时候，俄罗斯国营天然气公司Gazprom和俄国总统普京都警告欧盟国家继续通过"反流向"把俄国供应它们的天然气提供给乌克兰。 普京说，如果欧盟执意这么做，那将影响俄国和欧盟之间的天然气供应合同。 《俄罗斯生意人报》报道说，本周波兰因为寒流要求俄罗斯增加天然气供应，但Gazprom以技术原因拒绝。