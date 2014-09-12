阿拉伯十国愿助美国打击伊斯兰国

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,十个阿拉伯国家同意协助美国共同打击伊斯兰圣战组织"伊斯兰国"（IS）。在吉达与美国国务卿克里举行会谈后，这些阿拉伯国家领袖承诺提供军事支持和人道主义援助，切断伊斯兰国武装的财政来源，制止外国武装分子加入伊斯兰国武装。

不过，俄罗斯警告美国不要扩大对伊拉克和叙利亚的空袭打击。

俄罗斯外交部说，没有联合国授权的任何类似行动都是"侵略行为"，"严重违反"国际法。 美国总统奥巴马星期三在发表全国电视直播讲话时阐述了其"瓦解和摧毁"伊斯兰国武装的战略，并透露他已授权对叙利亚进行空中打击。 在中东访问期间，美国国务卿克里试图劝说阿拉伯国家建立一个打击伊斯兰国武装的广泛联盟。 克里对BBC表示，他们已准备好与伊斯兰国武装进行战斗。 星期四，来自巴林、埃及、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋的外长对美国的计划表示支持。

以沙特为首的十个阿拉伯国家发表的会后声明说，将团结一致，共同打击任何恐怖主义威胁。 声明说，与会者讨论了打击伊斯兰武装"伊拉克和黎凡特伊斯兰国" （即伊拉克"伊斯兰国"的前称）的战略，不管他们是在伊拉克还是在叙利亚，都将遭受打击。 北约成员国土耳其参加了吉达的会议，但并没有签署联合声明。美国国务卿克里表示，作为美国重要的盟国，土耳其正面对一些"敏感问题"，但土耳其正"积极参与"这一进程。 伊斯兰国目前劫持了49名土耳其人，包括外交人员和儿童。 BBC记者普拉特－厄舍说，马拉松式的会谈克里相当疲惫，但他一定对结果感到满意，因为阿拉伯国家支持奥巴马总统打击伊斯兰国的计划。让阿拉伯国家政府将打击伊斯兰国的计划视为自己的计划，而非美国的计划，这对美国来说非常重要。