英力挺人民币:将成首个发行人民币国债西方国家

哈通社阿斯塔纳电，据彭博社消息，第六次中英经济财金对话9月12日在英国伦敦举行。

当天的会议由中国国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本共同主持。奥斯本在当天对话会结束后的记者会上宣布：英国将成为首个发行人民币计价国债的西方国家。

奥斯本说，这是一个历史性时刻、充满信心的时刻，"我们相信人民币将成为全球储备货币。" 英国政府计划在未来数周或数月内发行人民币债券，具体情况依市场条件而定。奥斯本称，债券发行数量将在发行时确定，但预计将会达到市场的基准规模。 据央视财经报道，英方发行人民币计价的英国国债的收入，将作为英国政府的外汇储备。财新网称，目前，英国仅持有美元、欧元、日元和加元储备金。 中方对英方宣布有意向发行以人民币计价的英国国债表示欢迎。 英国有意发行人民币计价国债，被视为人民币国际化的一个标志。 按央视财经的报道，中英双方一致认为，在英国发行以人民币计价的政府债和准政府债，有利于支持人民币离岸市场的发展，双方同意探索支持人民币离岸债券市场流动性和有效性的途径。作为第一步，9月12日，中国国家开发银行在伦敦发行20亿元人民币债券。 财新网称，英国是欧洲增长最快的人民币支付市场，2013年，伦敦人民币外汇交易平均每日达253亿美元，较2012年增长50%。 除了金融议题，中英双方还计划推动基础设施、能源、交通等领域的合作实现新突破。 根据新华网的报道，中方赞赏英方支持中国企业积极参与欣克利角项目，在未来控股开发英国新核电项目并使用中国核反应堆技术；承诺积极推进高铁2号线建设等战略项目合作，建立中英高铁联合工作组机制；批准中国工商银行在伦敦设立分行，并欢迎包括中国建设银行在内的更多中资银行申请在英设立分行。 英方则欢迎中国再保险（集团）有限公司在英国设立中再承保代理有限公司。中方同意劳合社设立北京分公司。双方同意深化基础设施建设、可持续城镇化、政府与社会资本合作（PPP）领域的合作。双方还就伦敦离岸人民币市场、金融改革与监管、审计监管合作等达成了重要共识。 在一天前的9月11日，马凯还在伦敦会见了英国首相卡梅伦。马凯介绍了中国全面深化改革的重大举措及成效，称中方愿与英方深化务实合作，关键是抓好核电、高铁、金融和科技等重点合作，为中英全面战略伙伴关系不断注入新的动力。 此间，中英两国将签署价值24亿英镑的商业合同。英国还计划为2015到2017年间组团到英国旅游的大约25000名中国游客退还签证费用。 按计划，马凯此行还将奔赴法国，与法国财政和公共账目部长萨班共同主持第二次中法高级别经济财金对话。