新房设计：悬崖峭壁和无敌海景（图）

这座海景靓房，你敢买，但是敢住吗？房子嵌在悬崖峭壁上，但窗外却是无敌海景。

先别急，房子目前只是一个概念，由于澳大利亚一家公司Cliff House by Modscape设计。这家公司专门设计和制作预制板房屋。

这一无敌海景房设计包括三间卧室（其中一间配有洗漱间），华丽客厅，停车坪，独立卫生间，最低层还有一个敞篷Spa和烧烤空间。 室内设计极其简洁，力求让来客的注意力集中在无敌海景上。

根据这家公司网站介绍的情况，一对夫妻要求设计人员探讨一下在沿海悬崖峭壁建造一座度假屋的可能性，随后就有了这个设计方案。 设计人员受到藤壶附着在船身的启发，提出房屋可以由梯子连接起来的五个单位组成，用特制钢针固定在悬崖上。 英国建筑专家麦克威尔•哈钦森(Maxwell Hutchinson)认为，虽然房屋悬在半空，并受海水侵蚀，但是从结构上看这个设计是可行的。 他说，虽然人们觉得通常造房子的方式应该是拔地而起，但是把房子悬在半空也不是不可能。 但是，他警告说，"造价将是非常昂贵的，因为建筑业最不喜欢不同寻常的东西。" "想买这座悬崖峭壁房屋的人，必须能大把大把地烧钱。" (摘自BBC中文网)