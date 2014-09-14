东哈州一批模范家庭受到表彰

哈通社奥斯卡曼电，东哈州"和睦家庭"评选结果近日揭晓。据悉，由州政府相关部门组织开展的寻找东哈州"和睦家庭"评选活动颁奖仪式昨日在奥斯卡曼市举行。州长别尔迪别克∙萨帕尔巴耶夫携部分官员出席颁奖仪式。此次开展"和睦家庭"评选活动，旨在集聚社会发展正能量，弘扬社会正气，营造良好氛围。通过各地群众参与此次投票推选活动，最终评出科拉斯诺谢克夫、比布洛夫等十户为东哈州"和睦家庭"。

据了解，"和睦家庭"是从东哈州范围内遵纪守法、自觉遵守道德规范，在夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、维护各族团结、维护社会秩序等方面表现突出、事迹感人、民众认可的家庭中选取。遴选出30户家庭，刊登在东哈州州报、东哈州官方网站，设立了投票区。

科拉斯诺谢克夫家共有11口人，多年来，全家人团结和睦、相互关心、相互爱护，努力丰富家庭文化生活，创建和谐家庭，今年2月15日，列宁大街一栋民宅发生火灾，大火将3户居民家的１０多间平房烧毁。科拉斯诺谢克夫家族成员看到火情后，不顾个人安危冲进火场，引导居民撤离火场，并救出１名被困老人。比布洛夫家族三代都是铁路工人，他们热爱本职工作，勤勤恳恳，兢兢业业，忠于职守，尽职尽责， 受到社会的崇敬，他们在各自的工作岗位上默默地为社会作了无私奉献。