中共南京市委常委冯亚军遭纪委调查

哈通社阿斯塔纳9月14日电，据BBC报道，中共中央纪律检查委员会和中国政府监察部网站在星期六（9月13日）晚间公布，中共江苏省南京市委常委、建邺区委书记冯亚军涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

香港《大公报》星期天（14日）发布"独家"消息，声称冯亚军星期六"在会场上突然被纪委官员带走，事先没有任何征兆"。

今年48岁的冯亚军毕业于南京农业大学，在南京市从基层做起，担任过镇长、区长等职务，并于2011年6月担任建邺区委书记，2014年3月担任中共南京市委常委。 冯亚军是继南京市前市长季建业落马之后又一位落马的当地高级官员，也是今年6月以来南京市落马的第三位区委书记。 此前遭到调查的两位区委书记是，六合区区委书记娄学全和溧水区区委书记姜明。 工程项目 中纪委网站在6月18日公布，南京市六合区委书记、南京化工园区党工委书记娄学全因调研时接受宴请并收慰问金遭免职。 中纪委网站在8月18日公布，南京市溧水区委书记姜明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。 有人推测，冯亚军的落马可能同南京河西新城的建设项目有关。 冯亚军担任区委书记的建邺区为南京河西新城、南京青奥会主场馆、青奥村等所在地，工程规模及数量都巨大，大型建设项目众多。 也有猜测表示，冯亚军遭受调查可能同已经落马的前南京市市长季建业有牵连。