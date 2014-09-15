瑞士钟表业无惧智能手表新潮流

尽管苹果手表(Apple Watch)裹挟着凌厉的攻势而来，大有攻陷瑞士传统钟表业的劲头，但瑞士钟表业的代表人物纷纷表示，"高大上"的瑞士表与智能电子化的苹果表，暂时秋毫无犯。

不过斯沃琪手表的设计者之一埃尔马•默克(Elmar Mock)认为，瑞士应该吸取70年代受到日本石英表冲击的教训，认真对待智能表业的兴起。 70年代末期，埃尔马•默克和Jacques Müller在Ernst Thomke的带领下发明了斯沃琪手表，这虽然是一种物美价廉的塑料表，但在瑞士承受日本石英表重压时，却强有力地扭转了瑞士表业的颓势。 如今埃尔马•默克是Creaholic公司的总裁，该公司致力于机械和技术的咨询，面对瑞士钟表业对智能手表兴起的"不作为"，他感到有话要说：

记者：许多人认为，苹果表和Mac、iPhone、iPad一样，具有很大的革新潜力，您也这样认为吗？ Elmar Mock：关键并不在于苹果推出了智能手表，而在于苹果作为一个通讯巨人，敢于闯入手表市场。想要把一台小机器拴在手腕上，这绝对是很有意义的，而以前，这块地方是手表用来发挥创意、表达情感的。就我看来，这一市场拥有巨大潜力。 目前最大的挑战发生在数码环境中，这种手表的发展也取决于此。谷歌、三星、苹果，三家公司各有各的领域，而消费者体验将起到决定性的作用。我们还有许多东西要学，而我们只能边干边学。我坚信，大型科技集团将是这场挑战的最大赢家。 记者：消费者真的已准备好，接受这样的东西吗？有些人不是还将它们称为小摆设吗？ E.M.：和其他一些已上市的智能表相比，苹果表有魅力多了，我就会选择佩戴它。想想吧，当第一代智能手机投入市场时，也没有马上取代传统手机。第一代iPhone上市时，黑莓还强调，苹果准会失败，因为它把用户的键盘"拿走了"；而诺基亚则坚信，那么大的屏幕会把顾客吓跑。

斯沃琪手表的设计者之一埃尔马•默克 记者：瑞士钟表业应该对此心怀恐惧吗，一旦这类表泛滥成灾的话？正如同苹果设计总监John Ive所威胁的那样。 E.M.：在这场"手腕"上展开的竞争中，瑞士早就输了。在全世界每生产的200块手表中，只有一块产自瑞士。而就赢利来说，这一块手表所产生的盈利，要高于其他199块的总和。在金钱上，我们是赢了。 瑞士钟表业造就了在一块金子上，嵌入机械饰品的手表，并使之成为能力和人的才智的象征。在设计、市场和公关方面，钟表业的工作也卓有成效。就如同自动化步枪难以取代武士刀一样，智能手表也不会令机械表灭亡。 然而，毫无作为还是会让瑞士丧失一次绝好的机会。瑞士的钟表巨头竟然表示，对智能手机市场毫无兴趣，这太令人吃惊了。假设从实际出发，智能手机每年卖出1亿只，那么市场赢利就在300亿美元左右，这比瑞士钟表业的总赢利还要多。

记者：那么您认为，斯沃琪的老总尼克海耶克(Nick Hayek)，面对咄咄逼人的智能表的竞争，态度太轻松了吗？ E.M.：那当然了！这并不是说，(智能表)会对宝玑、劳力士、卡地亚和百达翡丽造成冲击，受到冲击的将是整个斯沃琪集团。瑞士钟表业的巨头们，已经忘记了过去的那段历史。1970年，他们认为石英表不过是电子的小玩意儿，没有未来，真正的制表术只能是机械制造。然而，最后的结果却是一败涂地。当斯沃琪进入市场时，我们用现代化的石英表打赢了这场战役。然而在之后的工业化及收复市场战役中，我们还是输了。斯沃琪集团出于短期利益考虑，来了个180度的大转弯，开始投身奢华表市场，他们把钱全部投在了市场和在世界各地的销售上，而不是投在创意上。 记者：瑞士钟表太单一吗？ E.M.：这总归是一种风险。瑞士钟表市场和印第安人的自留地越来越像。他们划出一块自由的土地，然后决定针对现实的改变毫不跟进。这并不是因为他们缺少创意、创造性或者革新精神，而是因为这是一种策略决定。 可惜，瑞士并没有乔布斯，这是一位真正面向未来的先锋。当然，这也不是说，我们所做的就是错的，事已至此，智能手表的进攻，已经开始了。

文章来源： 瑞士中文网