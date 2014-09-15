德国男护士故意为患者注射过量药物 杀害上百人

哈通社阿斯塔纳电,德国《明镜》周刊14日报道称，德国一名男护士多年前因工作无聊，故意给病人注射过量药物。德国奥尔登堡地方法院11日开始审理此案。男护士被控三重谋杀罪和双重谋杀未遂罪，他还涉嫌杀害其他100余名病人。

报道称，这名男护士今年37岁，化名尼尔斯。他于2002年12月至2005年6月间，在德国北部戴尔门霍斯特一家医院的加护病房工作。检控官在庭上揭露，该护士入职后，医院加护病房每年死亡人数超过100人，某款药物使用次数也显著上升，怀疑他可能共杀害逾百名病人。更令人吃惊的是，控方调查认为，尼尔斯向多名病人下毒手的原因竟然是感到工作无聊。为了解闷，他给病人注射过量心脏药物缓脉灵，导致其中3人死亡。 2005年，尼尔斯在向一名病人下毒手时被另一名护士揭发，病人最后获救。在尼尔斯2005年6月离职后，该医院的死亡人数又回落到以前的水平，约为80人。该院医生认为，种种迹象显示尼尔斯涉嫌杀害逾100名病人。 2008年，尼尔斯于被判企图谋杀罪名成立，判刑7年半。案件将于本月18日继续审理。如果罪名成立，该男护士将面临终身监禁。