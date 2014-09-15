哈中行将于月底在哈萨克斯坦交易所挂牌 开展人民币兑换业务

哈通社阿斯塔纳9月15日电，据人民网报道，哈萨克斯坦中国银行行长田威接受记者采访时透露，9月25日哈萨克斯坦中国银行（下简称"哈中行"）将正式在哈萨克斯坦交易所挂牌，开始开展人民币对坚戈的兑换业务。这将是哈萨克斯坦境内第一家，也是目前唯一一家人民币清算行。

田威说，习近平主席提出"丝绸之路经济带"战略构想后，"哈中行作为一家银行应该完成"货币互通"的使命"。经过与哈国家银行和哈证券交易所的多次协商沟通，哈中行于去年12月被交易所指定为第一家人民币的清算行，并将于9月25日正式挂牌开始开展人民币对坚戈的兑换业务。

田威表示，人民币直接兑换坚戈业务的主要服务对象是个人，满足其赴华旅游、消费等需求。目前，在哈国内可通过专门提供货币兑换服务的商铺，按照通过美元套算的挂牌价兑换货币。

田威判断，未来坚戈对人民币的兑换量将有大幅增长。他表示，中行新疆分行已经在2012年挂牌人民币兑换坚戈，但更多的交易量应该在哈萨克斯坦境内。 他分析说，一方面受全球金融危机影响，外部市场需求减弱使得依赖能源出口的哈萨克斯坦经济走势疲软，影响其货币汇率；另一方面，由于俄罗斯地缘政治不稳定因素的显现，对卢布依赖较大的坚戈也面临风险。今年2月，坚戈大幅贬值19%更是进一步促使了当地居民将坚戈兑换成外币保值，其中，兑换成人民币的意愿正在增加。"可以预见，未来人民币兑坚戈的需求将不断增长。"田威说。

据介绍，早在2011年，中国银行塔城地区分行就正式推出人民币对坚戈直接汇率项下的坚戈现汇业务。新疆的乌鲁木齐、塔城、霍尔果斯等地区也已实现人民币对坚戈的直接汇兑，但在哈萨克斯坦境内尚并未正式挂牌开展这一业务。哈中经贸往来需要通过美元进行结算，不仅使企业承担了双重汇率风险，还付出了更多汇兑成本。

据田威介绍，今年1-8月，哈中行人民币清算量已达24亿元，1-6月人民币结算量达150亿美元；而2013年人民币清算量不到20亿元，结算量为213亿美元。

据介绍，未来，哈中行计划以阿拉木图为中心，建立向周边地区辐射的金融机构网络。计划3年内在霍尔果斯哈中国际边境合作中心哈方一侧设立分行，与在中方一侧的新疆分行网点相结合，做大业务。另外，哈中行准备在土库曼斯坦设立一家代表处，在吉尔吉斯斯坦设立一家子行，从而覆盖中亚地区的主要业务。哈萨克斯坦的石油城市阿克套市分行目前正在等待中国银监会的批准。