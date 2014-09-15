中国著名导演王全安涉嫌嫖娼在北京被拘

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，北京警方证实，中国著名导演王全安因为涉嫌嫖娼于9月10日傍晚遭拘捕，目前"被依法行政拘留"。北京警方的官方微博"平安北京"在周一（9月15日）上午11时披露说，9月10日晚7时许，根据举报，民警在北京东城区某小区一单元楼内将进行卖淫嫖娼活动的王某某（男，48岁，陕西省人，电影导演）、吕某某（女，31岁，黑龙江省人）当场抓获，二人对违法事实供认不讳。

而北京《法制日报》则报道说，王某某就是著名导演王全安。

"平安北京"还透露，王某某于8、9、10日连续三次嫖娼，其中9日他同时与两名女子进行卖淫嫖娼活动。根据掌握的线索，警方先后将介绍卖淫的刘某（女，18岁，黑龙江人）以及6名涉嫌卖淫嫖娼嫌疑人抓获。 目前，刘某因涉嫌介绍卖淫罪被丰台分局依法刑事拘留，王某某等8名嫌疑人因涉嫌卖淫嫖娼被依法行政拘留，此案正在进一步审理中。 第六代导演 王全安出生于1965年10月26日，被誉为是中国大陆第六代电影导演领军人物之一。 2012年，王全安导演的电影《白鹿原》先后在德国柏林国际电影节、加拿大蒙特利尔国际电影节、俄罗斯莫斯科国际电影节等国际影展上获得过大奖。 而他在2000年自编自导的第一部作品《月蚀》也曾经获得了第22届莫斯科国际电影节国际评委大奖。 2007年，王全安导演的《图雅的婚事》更荣获第57届柏林国际电影节最佳影片金熊奖。 2011年4月18日，王全安与中国著名女影星张雨绮"闪电"结婚，也曾引起公众及媒体的关注。 根据媒体报道，9月12日，张雨绮身在纽约受邀出席纽约时装周，并在压轴秀--Marc Jacobs 2015年春夏新品发布会充当时装模特。目前还不知道她是否已经回到北京。