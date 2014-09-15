哈纳特∙斯拉木：只有战胜强者才会变得更强

哈通社阿斯塔纳9月15日电，前几日从美国返回阿拉木图的职业拳击运动员哈纳特∙斯拉木在百忙中抽出时间接受了博主别里克∙苏力坦的专访。

记者：哈纳特，欢迎你回来，听说你近日回国，我们就已迫不及待地想对你进行专访。您有什么喜讯与大家分享？最近您获得了第18场职业比赛胜利，遗憾的是国内电视频道没能对该场比赛进行转播，您在第五回合击倒对手获得了胜利。对本场比赛您能否发表一下个人观点。 哈纳特：为本场比赛我整整准备了3个月，费德勒∙蒙特罗萨是一名以防守见长的拳手，有着丰富的比赛经验，很容易打乱对手节奏。而且比赛举办地哥伦比亚属于高海拔地区，由于不太适应哥伦比亚的气候，我在比赛过程中没能完全发挥，但最后我还是获得了胜利。接下来的每场比赛对于我来说都难言轻松获胜，继费德勒∙蒙特罗萨之后的对手都会很厉害，我们即将在12回合制的比赛中一决高下。

记者：您对12回合制的比赛备战情况如何？ 哈纳特：感谢真主，我已经做好了充分准备，在美国的每一天我都会争分夺秒地训练，对于我来说，12回合制的比赛没有什么难度。 记者：您的下一个对手是谁？比赛将在什么时候举行？ 哈纳特：对手很多，目前我们正在与几名拳手进行沟通，其中也有部分人拒绝与我比赛，如果一切顺利，一个星期后将得到结果。

记者：哈萨克斯坦国内何时将开始转播您的比赛？与国内电视台就转播比赛是否签订了协议？ 哈纳特：如果一切顺利，下一场比赛将在国内转播，本次我回国主要是为了与"阿斯塔纳"国家职业体育俱乐部洽谈签约一事，目前美国有很多推广公司想与我签约，而我本人更愿意代表哈萨克斯坦拳击俱乐部出战。

记者：您在美国的每天是怎么度过的？ 哈纳特：我从早上4点30分至7电开始晨练，基本上每天大部分时间都在体育馆度过，我的家人在迈阿密，空闲时间我会陪伴家人。

记者：您的家人是否已习惯美国的生活？ 哈纳特：我很感激我的家人，他们为了陪伴我来到美国，与家人在一起的感觉非常好，心里也会非常踏实。他们刚去美国时不太适应迈阿密的气候，不过现在一切都好，已经完全适应了。

记者：哈萨克族是好客的民族，您在迈阿密是否有朋友，会经常去做客吗？ 哈纳特：我的家庭与推广人洛佩兹的家庭关系非常好，我们是邻居，但那边的情况与国内根本不一样，那边没有哈萨克人，不能经常聚在一起喝茶吃手抓羊肉（大笑）.

记者：您的推广人尼尔森∙洛佩兹是美国人，沟通是否困难？您在美国学习英语情况如何？ 哈纳特：我在阿斯塔纳野狼队的时候结识了洛佩兹，虽然我们不能百分之百听懂对方在说什么，但是我们已经产生了默契，差不多都可以理解对方的意思，我在美国有空便去学习英语，因为有时在赛后新闻发布上需要用英语来回答记者的提问。

记者：您在迈阿密的知名度如何？ 哈纳特：知名度不是很高，毕竟我转入职业比赛还没多久，还需要一段时间。

记者：如果有机会让您选择对手，你会选择谁？ 哈纳特：在我的重量级有很多高手，我只想与他们对战，只有与强劲的对手比赛才会丰富比赛经验，让自己变得更强，我想与梅威瑟、帕奎奥以及卡托一决高下。

记者：本次回国您将停留多久？ 哈纳特：两周左右，训练是不能耽误的。我需要抓紧时间备战，毕竟未来还有更艰难的比赛在等着我。

记者：您的www.kanatislam.com个人网站近期将成立，您对此有什么看法？ 哈纳特：非常高兴，我的成功离不开大家的支持，只有我的民族需要我，我对美国人来说，永远都只是一个运动员而已。在此我想对支持、关心我的同胞们，为我创办网站的朋友们表示感谢。 记者：再次感谢您百忙之中抽出时间接受我们采访，非常感谢您，祝你事业有成！ 哈纳特：谢谢。