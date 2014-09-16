哈通社阿斯塔纳电，据《人民日报》消息，你想寻找外星人吗？找美国航空航天局（NASA）帮忙吧。中国日报网援引美国《华盛顿邮报》15日消息称，NASA近日公开了寻找外星人的几点建议。

NASA天体生物学研究所旗下的"虚拟行星实验室"4年来进行了成千上万次模拟实验，对不同的行星和大气层进行分析，提出了几项科学建议，有助于我们寻找外星人。有关研究已经在学术杂志《天体物理学》上发表。 氧、臭氧和甲烷是孕育生命的关键因素。不过，三者之中必须至少有两个同时出现，才能切实给生命的出现创造机会。相反，三者只有其一绝对不够。要知道，无机环境--即没有任何生命体存在的情况下--也能产生氧、臭氧和甲烷分子。科学家因此警告说，要寻找外星生命，就得避开"独狼"。 NASA"戈达德太空飞行中心"的肖恩•多玛加尔-戈德曼说："我们的研究进一步证明了，甲烷和氧、或者甲烷和臭氧同时存在，就很有希望发现生命。我们非常、非常努力地寻找生命的迹象，但找到的都是孤零零的氧、臭氧或者甲烷。" 戈德曼解释说，甲烷遇到氧，容易发生化学反应，消耗氧；二者稳定难以共存。这好比一群饿着肚子的大学生和批萨饼，用不了多久，批萨就会被吃的一干二净。所以，如果甲烷和氧如果同时现身，很可能意味着有生命体从中"作梗"，不断产生甲烷。 戈德曼说道："要知道，在氧存在的情况下，最有可能产生甲烷的是生命体。反之亦然，大气中如果甲烷居多，同时还有氧，那也是生命在制造氧。" 除此之外，恒星对生命的影响更加不可小觑。假定生命存在于行星之上，势必受到对应恒星的影响。活跃的恒星产生的紫外线更多，行星上大气层中的光化学反应也更加高效。说的具体一点，颜色--即波长--不同的紫外线光束会给行星大气带来或损或益的不同影响。 科学家打算把这些研究成果作为建议提出来，为将来制造更加强大的太空望远镜、同时寻找外星生命做准备。