政治学家认为美国影响力不会波及上合组织

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网莫斯科9月15日电 俄罗斯政治学家谢尔盖•马尔科夫在"今日俄罗斯"国际通讯社举行的记者会上表示，上海合作组织联合的是非美国盟友的国家，上合不是反美组织，而是非美组织。美国是不可能影响到上合组织的决策"。

上周塔吉克斯坦首都举行了上合组织成员国元首理事会会议，会上签署了一些列文件。乌克兰和阿富汗的局势是会议议程当中的重点。上合组织成员国主张继续乌克兰问题的谈判以彻底解决该国危机。峰会结束后塔吉克斯坦将轮值主席国职务移交俄罗斯。下届上合组织峰会将于2015年夏季在乌法举行。 马尔科夫在就塔吉克斯坦任上合组织轮值主席国期间工作总结举行的记者会上表示，"加入上合组织的国家当中，没有一个是美国的附庸国。上合不是反美组织，而是非美组织。美国是不可能影响到上合组织的决策"。 马尔科夫强调了本次峰会关键决策当中上合组织有关乌克兰局势的声明。他补充道，"俄罗斯有关乌克兰局势的温和立场得到了上合组织成员国的支持，该立场是在上合组织和中国一贯立场的基础上形成的，主要是温和的方式，不过是表示支持俄罗斯努力的方式"。 政治学家还对另一个重要决策表示特别关注，即修改上合组织授予成员国地位的程序。他表示，"这一个非常大的进步：多年以来，许多国家希望加入上合组织，但成员国对此一直保持相当谨慎态度。目前已通过这个决策，而且想必俄罗斯任职期间上合组织将会扩大"。 俄罗斯总统普京周五在上合峰会上表示，俄罗斯任轮值主席国期间将在2015年研究新成员加入该组织的问题，包括印度与巴基斯坦。